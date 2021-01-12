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В Молодечно водитель Citroen стал виновником двойного ДТП и скрылся с места происшествия

12.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно действия водителя Citroen привели к двойному ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно водитель Citroen стал виновником двойного ДТП и скрылся с места происшествия

Днем автомобиль Citroen на светофоре врезался в BMW, от удара машину отбросило на грузовик. В аварии никто не пострадал. Водитель Citroen скрылся с места происшествия.

В Молодечно водитель Citroen стал виновником двойного ДТП и скрылся с места происшествия

Есть информация, что он мог сесть за руль в нетрезвом состоянии. Мужчина находится в розыске. По факту происшествия ведется проверка.

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Новости Беларуси. В Молодечно действия водителя Citroen привели к двойному ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Днем автомобиль Citroen на светофоре врезался в BMW,...
 
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