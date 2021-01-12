|
В Молодечно водитель Citroen стал виновником двойного ДТП и скрылся с места происшествия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно действия водителя Citroen привели к двойному ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Днем автомобиль Citroen на светофоре врезался в BMW, от удара машину отбросило на грузовик. В аварии никто не пострадал. Водитель Citroen скрылся с места происшествия.
Есть информация, что он мог сесть за руль в нетрезвом состоянии. Мужчина находится в розыске. По факту происшествия ведется проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Молодечно действия водителя Citroen привели к двойному ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Днем автомобиль Citroen на светофоре врезался в BMW,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)