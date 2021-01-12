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Выиграли грант от посольства Японии. Как в Червене помогают людям с ограниченными возможностями?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Червенский территориальный центр социального обслуживания населения выиграл грант от посольства Японии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь разработали проект по поддержке людей с ограниченными возможностями.
На выделенные средства планируют приобрести автомобиль для перевозки инвалидов. Это позволит и сельчанам посещать центр. Для них здесь работают кружки и творческие объединения.
Пока в мероприятиях принимают участие около 400 человек с ограниченными возможностями. Транспорт будет оборудован специальными подъемниками и поручнями.
Людмила Шаркова, директор Червенского территориального центра социального обслуживания населения:
Сотрудники Червенского территориального центра социального обслуживания населения не первый год обмениваются опытом с зарубежными коллегами. Есть тесные контакты со шведскими, ирландскими и литовскими социальными учреждениями.
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Новости Беларуси. Червенский территориальный центр социального обслуживания населения выиграл грант от посольства Японии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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