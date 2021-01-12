У минчанки повторно списали штраф по 23.34, а потом вернули деньги на счет в другом банке. Что произошло

Источник материала: Tut.by

Минчанка Фаина получила штраф по статье 23.34 КоАП. Он был оплачен в отделении банка, однако спустя некоторое время штраф повторно списали со счета Фаины. После того как она прислала фото квитанции об оплате в отдел принудительного исполнения, повторно списанную сумму вернули — но почему-то на счет в другом банке. «Специалиста банка, с которым я общалась, удивило, что ошибочно списанные деньги со счета в Белинвестбанке пришли в Беларусбанк», — отмечает Фаина.

FINANCE.TUT.BY обратился в Министерство юстиции с просьбой рассказать о том, каким образом можно избежать ситуаций с повторными списаниями штрафов, что делать, если это все-таки произошло, и почему ошибочно списанные деньги могут вернуться в другой банк.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«В постановлении есть фраза о том, что мер по взысканию средств не предпринималось, хотя по факту деньги у меня списались»

Минчанка Фаина рассказывает, что была задержана на акции протеста 8 сентября. После этого ей присудили штраф 20 базовых — на тот момент 540 рублей.

— Чтобы оплатить штраф, я прибегла к помощи фондов. Но мне никаких денег не перечисляли, просто оплатили за меня штраф в отделении «Беларусбанка». Бумажная квитанция об оплате у меня есть, — говорит Фаина. — Это было 25 ноября, а 27 ноября отдел принудительного исполнения Минского района, к которому я отношусь по прописке, возбудил исполнительное производство по взысканию этого штрафа. Еще через пару дней они оформили постановление об аресте моих счетов и принудительном списании денежных средств. 1 декабря со счетов была списана та сумма, которая на них в тот момент была — 210 рублей. К слову, тогда к списанию выставили уже 596 рублей, это, как я понимаю, штраф и пеня.

Предписание об аресте было разослано через систему автоматического взыскания долгов (АИС ИДО). 3 декабря Фаина смогла дозвониться в ОПИ Минского района и задать вопрос о том, что происходит.

— Сотрудники ОПИ передали мою информацию начальнику. Тот перезвонил мне и попросил срочно выслать ему фотографию квитанции об оплате штрафа на вайбер. Я отправила, и в тот же день было оформлено постановление о том, что исполнительное производство остановлено. В постановлении есть удивительная фраза о том, что мер по взысканию средств не предпринималось, хотя по факту деньги у меня списались, — отмечает Фаина. — Тогда в устной беседе мне пообещали, что на следующей неделе деньги вернутся на счет.

Тем не менее, продолжает собеседница, в течение декабря денег на том счете, откуда их списали, не появилось. Фаина отправила электронное обращение в ОПИ, в котором описала свою ситуацию, и получила ответ в конце декабря. В нем говорится, что «сведений о погашении задолженности в представлении о возбуждении исполнительного производства не имелось», а следовательно, не имелось и «оснований для отказа в возбуждении исполнительного производства, возвращения исполнительного документа без возбуждения исполнительного производства». После того как в ОПИ получили сведения о погашении задолженности, 210,68 рубля, списанные через АИС ИДО, «были перечислены на счет должника». Правда, есть нюанс: деньги у Фаины сняли с карточки Белинвестбанка, а зачислили — в Беларусбанк. Там у нее был счет, которым она не пользовалась два года и, по ее словам, «даже забыла о его существовании».

— Специалист Беларусбанка, с которым я общалась, был очень сдержан, никаких эмоций не проявлял. Но даже его удивило, что ошибочно списанные деньги со счета в Белинвестбанке пришли в Беларусбанк, — отмечает Фаина.

«Не была своевременно предоставлена информация об уплате штрафа». Что говорят о ситуации в Минюсте

В Министерстве юстиции отмечают, что административный штраф должен быть уплачен физлицом не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа (это предусмотрено ст. 15.3 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях).

Если такое постановление опротестовывается или обжалуется, то оплатить штраф нужно не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении протеста или жалобы без удовлетворения.

В ведомстве уточнили, что «стороны исполнительного производства обязаны представлять судебному исполнителю информацию об исполнении исполнительного документа полностью или частично не позднее дня, следующего за днем его исполнения» (предусмотрено ч. 2 ст. 18 Закона об исполнительном производстве).

— В рассматриваемой ситуации гражданкой не была своевременно представлена информация об уплате штрафа, в связи с чем было осуществлено принудительное взыскание задолженности в рамках исполнительного производства. Таким образом, своевременное исполнение гражданами своих денежных обязательств и информирование об этом органов, вынесших постановление о наложении административного взыскания, судебного исполнителя, позволит избежать случаев повторной оплаты задолженности, — констатируют в Минюсте.

Если такая ситуация с повторным списанием штрафа все-таки произошла, то обращаться следует в органы принудительного исполнения.

— Возврат денежных средств в случае их повторного списания осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы органов принудительного исполнения на любой активный счет должника, — добавляют в Минюсте.

Уточнить информацию о наличии задолженности, а также контакты судебного исполнителя можно в контакт-центре системы принудительного исполнения. Обращаться туда можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по номерам (017) 200 67 78 или (044) 529 20 00. Также проверить информацию о наличии долгов можно на сайте Министерства юстиции в Реестре задолженностей по исполнительным документам, а оплатить штраф — любым удобным способом, в том числе через ЕРИП.