|
Из-за редкого заболевания девочка из США живет с сердцем снаружи
Источник материала: Tut.by
Вирсавия Борун-Гончарова, 11-летняя девочка из Флориды, с рождения живет с одним из самых редких заболеваний в мире. Ее грудная клетка и мышцы живота не сформировались должным образом, когда она была в утробе матери. В результате сердце девочки развилось за пределами груди. Ее историю рассказывает
Когда мать Вирсавии, Дари, была беременна, ей сказали, что ее дочь может умереть либо во время беременности, либо во время родов. Но Вирсавия, несмотря ни на что, выжила и теперь это обычная девочка, которая любит петь, танцевать и играть со своими друзьями.
Мама говорит, что ее девочка «абсолютно уникальна, одна из миллиона», и что ее младший братик Эрвин любит прикасаться к сердцу своей сестры руками и лицом, так как думает, что это «нечто волшебное и красивое».
Нажмите, чтобы увидеть фото сердца девочки
Сердце Вирсавии находится чуть ниже поверхности кожи. Это состояние, называемое пенталогией Кантрелла, возникает только у одного из миллиона живорожденных. Это не причиняет Вирсавии боли, но она должна быть осторожна, чтобы случайно не упасть на грудь и не удариться сердцем — это может привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели.
Чтобы предотвратить это, девочка носит специальную накладку на грудь. Вирсавия также страдает от врожденного дефекта межжелудочковой перегородки — состояния, при котором образуется лишнее отверстие в сердце. Поэтому она провела много времени в больнице, и время от времени ей нужен кислородный баллон, чтобы уровень кислорода не упал слишком низко.
Но несмотря на все эти проблемы, Вирсавия старается жить жизнью обычной девочки, петь и танцевать с друзьями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но ребенок не расстраивается и живет обычной жизнью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)