Из-за редкого заболевания девочка из США живет с сердцем снаружи

Источник материала: Tut.by

Вирсавия Борун-Гончарова, 11-летняя девочка из Флориды, с рождения живет с одним из самых редких заболеваний в мире. Ее грудная клетка и мышцы живота не сформировались должным образом, когда она была в утробе матери. В результате сердце девочки развилось за пределами груди. Ее историю рассказывает Metro .



Фото: MDWFeatures / @legendari_love

Когда мать Вирсавии, Дари, была беременна, ей сказали, что ее дочь может умереть либо во время беременности, либо во время родов. Но Вирсавия, несмотря ни на что, выжила и теперь это обычная девочка, которая любит петь, танцевать и играть со своими друзьями.

Мама говорит, что ее девочка «абсолютно уникальна, одна из миллиона», и что ее младший братик Эрвин любит прикасаться к сердцу своей сестры руками и лицом, так как думает, что это «нечто волшебное и красивое».

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Сердце Вирсавии находится чуть ниже поверхности кожи. Это состояние, называемое пенталогией Кантрелла, возникает только у одного из миллиона живорожденных. Это не причиняет Вирсавии боли, но она должна быть осторожна, чтобы случайно не упасть на грудь и не удариться сердцем — это может привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели.

Чтобы предотвратить это, девочка носит специальную накладку на грудь. Вирсавия также страдает от врожденного дефекта межжелудочковой перегородки — состояния, при котором образуется лишнее отверстие в сердце. Поэтому она провела много времени в больнице, и время от времени ей нужен кислородный баллон, чтобы уровень кислорода не упал слишком низко.

Но несмотря на все эти проблемы, Вирсавия старается жить жизнью обычной девочки, петь и танцевать с друзьями.