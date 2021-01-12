ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из-за редкого заболевания девочка из США живет с сердцем снаружи

12.01.2021 19:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вирсавия Борун-Гончарова, 11-летняя девочка из Флориды, с рождения живет с одним из самых редких заболеваний в мире. Ее грудная клетка и мышцы живота не сформировались должным образом, когда она была в утробе матери. В результате сердце девочки развилось за пределами груди. Ее историю рассказывает Metro.


Фото: MDWFeatures / @legendari_love

Когда мать Вирсавии, Дари, была беременна, ей сказали, что ее дочь может умереть либо во время беременности, либо во время родов. Но Вирсавия, несмотря ни на что, выжила и теперь это обычная девочка, которая любит петь, танцевать и играть со своими друзьями.

Мама говорит, что ее девочка «абсолютно уникальна, одна из миллиона», и что ее младший братик Эрвин любит прикасаться к сердцу своей сестры руками и лицом, так как думает, что это «нечто волшебное и красивое».

Нажмите, чтобы увидеть фото сердца девочки


Сердце Вирсавии находится чуть ниже поверхности кожи. Это состояние, называемое пенталогией Кантрелла, возникает только у одного из миллиона живорожденных. Это не причиняет Вирсавии боли, но она должна быть осторожна, чтобы случайно не упасть на грудь и не удариться сердцем — это может привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели.

Чтобы предотвратить это, девочка носит специальную накладку на грудь. Вирсавия также страдает от врожденного дефекта межжелудочковой перегородки — состояния, при котором образуется лишнее отверстие в сердце. Поэтому она провела много времени в больнице, и время от времени ей нужен кислородный баллон, чтобы уровень кислорода не упал слишком низко.

Но несмотря на все эти проблемы, Вирсавия старается жить жизнью обычной девочки, петь и танцевать с друзьями.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но ребенок не расстраивается и живет обычной жизнью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выиграли грант от посольства Японии. Как в Червене помогают людям с ограниченными возможностями?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by