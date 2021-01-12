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Смотрите, какого аиста на 80 км «нарисовали» бегуны на карте Минска
Источник материала: Tut.by
Минчане пробежали больше 81 км, чтобы нарисовать на карте города аиста. Необычное мероприятие прошло в форме эстафеты: первый участник стартовал в районе 7 утра, последний остановился после 6 вечера.
Задумка нарисовать аиста, поясняет один из участников забега Вадим Симонов, появилась спонтанно, после изучения карты Минска: он смотрел на нее и вспомнил жодинский мурал, на котором изображен аист, орнамент.
— Смотрел на карту Минска, вспомнил мурал в Жодино: на нем аист, орнамент и надпись «Зямля пад белымі крыламі». Еще вспомнились произведение Короткевича и
Ради эффектного трека бегуны почти неделю рисовали и прикидывали возможный маршрут.
— В Минске хватает нюансов с беговым рисованием: железные дороги, заводы, водоемы — много мест, сквозь которые невозможно пробежать, — поясняет Вадим. — Изобразить ноги было сложнее всего: одному из атлетов пришлось кое-где, в сильно неисхоженных местах, даже перелезать через заборы.
Дополнительной преградой стал снег, который выпал в рождественские дни.
— Когда назначали день пробежки, о снеге даже не думали. Но сугробы уже не могли остановить, — шутит Вадим.
Дистанцию в городе разбили на четыре отрезка. На каждом бегуны передавали друг другу трекер, чтобы получился полноценный рисунок. Первый участник зимней пробежки стартовал в районе 7 утра, последний завершил забег после 6 вечера.
— У нас уже есть идеи для будущих забегов, но пусть пока они останутся тайной, — улыбается минчанин.
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Минчане бежали 11 часов и больше 81 км, чтобы нарисовать на карте города аиста. Необычный забег прошел в форме эстафеты.
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