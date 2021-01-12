Лукашенко ответил, читает ли лично Telegram-каналы

Источник материала: Tut.by

Российская журналистка Наиля Аскер-заде опубликовала в Telegram-канале фрагмент программы «Действующие лица» на канале «Россия-1» с Александром Лукашенко, который не вошел в эфирную версию.

Наиля спросила, читает ли Александр Лукашенко Telegram-каналы, или ему приносят расшифровки. Политик ответил:

— Нет, я даже телефон в руках не ношу. Если мне что-то надо, я у своего малыша (Николая — прим.TUT.BY) прошу: «Ты мне там что скажи». А обзор пресс-секретарь (Наталья Эйсмонт — прим.TUT.BY) готовит каждое утро. У меня телефона нет, вот этого, куда вы тычете обычно.

Напомним: Александр Лукашенко ранее говорил, что смартфоном не пользуется. «Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — заявил он в 2020 году.

По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко. «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — добавил Александр Лукашенко.

Однако весной 2020 года Telegram-канал «Пул Первого» выложил видео, где Лукашенко говорил по мобильному телефону с Михаилом Гуцериевым. Точную марку девайса тогда определить не удалось. Также Александр Лукашенко точно пользуется системой правительственной связи, в том числе и на борту вертолета во время уборочной. А на его рабочем столе не раз замечали компьютер iMac.

Наталья Эйсмонт рассказывала в 2019 году, откуда Александр Лукашенко получает информацию: из телевидения, газет и ежеутреннего документа пресс-службы, где говорится, «что пишут и о чем рассуждают в интернете».

— При подготовке информации для главы государства мы не пользуемся жестким утвержденным списком источников. Главный принцип — «важно». Безусловно, учитываем и то, что «интересно». И, конечно, смотрим на охват аудитории — если новость «разошлась», она должна попасть в дайджест, — говорила пресс-секретарь. — То же самое и с телеграм-каналами, но особого внимания на них не акцентируем — выделяем тенденции. Ошибочно было бы сказать, что этот наш материал — единственный срез интернет-пространства для Президента. Разумеется — нет. Скажу так: если есть необходимость, новость попадет к Президенту немедленно. Ну и конечно, самое интересное из того, что есть в интернете, Александр Григорьевич просматривает. Интернет-пользователей сейчас много, и конечно, внимание Президента обращают на ту или иную информацию.