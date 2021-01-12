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В Украине танковый пулемет собственного производства испытали лютым морозом

12.01.2021 19:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине испытали сильными холодами танковый пулемет КТ-7,62. Оружие производства киевского завода «Маяк» успешно прошло боевые испытания после суток пребывания в условиях арктических морозов, пишет ukrmilitary.com, ссылаясь на пресс-службу предприятия.


Фото: wikipedia.org

Помимо холодов Арктики, в испытательном комплексе центральной заводской лаборатории «Маяка» можно воспроизвести африканскую жару, экваториальную влажность и «проникающий песок пустыни», сообщает издание.

По результатам боевых испытаний после прохождения климатических «тестов» пулемет показал, что может использоваться в условиях почти любой точки планеты Земля.

В прошлом году КТ-7,62 во время десятидневных испытаний на живучесть отстрелял в 25 000 патронов.

Напомним, что КТ-7,62 под патрон 7,62х54 – танковый пулемет, аналог советского ПКТ, предназначенный для установки на танки, легкую бронетехнику и авиацию. К примеру, КТ-7,62 стоят на украинских бронетранспортерах БТР-4.

В ближайших планах разработчиков создание версии КТ-7,62 под патрон 7,62х51 НАТО – после этого Украина, как утверждается, получит возможность поставлять пулеметы вооруженным силам стран Североатлантического альянса.

 
 
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