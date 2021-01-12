Интерьеры новых станций метро откорректировали: станет дешевле

Источник материала: Tut.by

Интерьеры будущих станций метро «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец» изменят, чтобы удешевить строительно-монтажные работы. Какими будут корректировки и как будут выглядеть станции, сообщает агентство «Минск-Новости» . Из примечательных деталей — судя по картинкам, из интерьера «Аэродромной» исчезнет намек на турбину самолета.

Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе города одобрил предложения «Минскметропроекта» по изменению интерьеров будущих станций метрополитена.

Корректировки связаны с уменьшением стоимости строительно-монтажных работ. При этом облик станций по сравнению с первоначальным, уже утвержденным вариантом принципиально не изменится. Но теперь для отделки частично предлагают использовать другие материалы.

В основном изменения коснулись отделки стен и потолков.

Например, на платформе станции «Слуцкий Гостинец» предлагается частичная штукатурка и окраска стен вместо облицовки металлокерамикой. Металлокерамические панели на стенах в вестибюле предлагается заменить на керамический гранит аналогичного цвета.









На станции «Неморшанский Сад» изменения коснутся в основном отделки потолка. Его внешний вид несколько изменится, но будет выдержан в прежних стилистике и цветовой гамме.









За счет другого материала иначе будет выглядеть потолок на перроне и в вестибюле станции «Аэродромная».







В интерьере, который утвердили раньше, можно увидеть намек на турбину самолета. В новом варианте эта деталь исчезла

Специалисты проектного института подсчитали, что экономия средств в связи с корректировкой отделочных материалов составит от 5,8 до 11% на разных станциях.

Члены архитектурно-градостроительного совета одобрили представленные варианты интерьеров для дальнейшего проектирования. Также прозвучала рекомендация использовать на станциях объекты декоративно-прикладного искусства: скульптуры, инсталляции — согласно мировым трендам оформления общественных пространств.

Подробности про будущие станции

«Аэродромная»

Это станция с двумя вестибюлями, один из которых расположится в центре комплекса «Минск Мир», второй — на перекрестке перспективных улиц. В общей сложности намечается шесть точек входа в метро. Перронный зал здесь сводчатого типа, без колонн. С «Аэродромной» в будущем сделают пешеходный переход на 4-ю линию метро.





В интерьере специалисты «Минскметропроекта» задумали создать пространство, ассоциативно подчеркивающее тему полета. В вестибюлях это отражено в парящих кассетных потолках на фоне темного «неба»; в колоннах, облицованных синими металлическими панелями.





На платформе тему продолжают парящие квадратные светильники на фоне алюминиевого подвесного потолка с зеркальной поверхностью.

Колористическая гамма этой станции — холодный прозрачный голубоватый цвет с вкраплениями белого, синего, серого, а также элементами из нержавеющей стали.





«Неморшанский Сад»

Эта станция расположится на пересечении улиц Лейтенанта Кижеватова и Осиповичской. Здесь будет один вестибюль, он разместится над платформой, на которую можно спуститься по четырем эскалаторам. Станция трехпролетная, в перронном зале два ряда колонн.





Основная идея оформления интерьеров — образными средствами создать ощущение нахождения в саду. Потому колонны на платформе, словно стволы деревьев, расширяются кверху, а зеленые потолки имитируют крону.





Путевые стены и запотолочное пространство, окрашенные в темный цвет, создают иллюзию глубины и пространства. Стилизованный под листья деревьев потолок переходит в центральную часть вестибюля. Здесь картину дополняют лифтовая шахта, напоминающая ствол дерева, и другие элементы.

Колористика станции — белый, оттенки серого, лиственный зеленый.





«Слуцкий Гостинец»

Расположится на пересечении улиц Лейтенанта Кижеватова, Корженевского и Серова, вблизи проектируемой двухуровневой развязки. Вход на станцию планируется также через один кассовый вестибюль, из которого на платформу можно попасть по трехмаршевой лестнице высотой 4,2 м и на лифте для маломобильных групп населения.





По центру перрона установлен ряд колонн.

Образное решение станции навеяно историческими метафорами. Город Слуцк расположен на реке Случи, потому доминирующим цветом в интерьере стал синий.

В интерьерах есть отсылки и к узорам знаменитых слуцких поясов, которыми славится наша страна. Использование неоновой подсветки теплых оттенков придает станции особый эффект уюта и спокойствия.





Колонны по центру платформы облицованы нержавеющей сталью с отражающим эффектом, чтобы максимально растворить их в пространстве, добиться ощущения воздушности и простора. Все станции будут обеспечены лифтами для маломобильных групп населения. На платформах — барьерные ограждения. Продуманы места для размещения рекламы.



