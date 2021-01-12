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Белорус Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский нападающий Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Этой ночью его клуб «Нью-Джерси» сократил тренировочный лагерь, отправив в фарм-клуб шестерых хоккеистов. Еще пять игроков выставлены на драфт отказов. Ни в одном из списков наш форвард не значится. За время кэмпа Шарангович принял участие в нескольких двусторонних матчах, отметившись тремя шайбами и одной передачей.
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Новости Беларуси. Белорусский нападающий Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этой ночью его клуб «Нью-Джерси» сократил...
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