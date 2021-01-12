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Белорус Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ

12.01.2021 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ

Этой ночью его клуб «Нью-Джерси» сократил тренировочный лагерь, отправив в фарм-клуб шестерых хоккеистов. Еще пять игроков выставлены на драфт отказов. Ни в одном из списков наш форвард не значится. За время кэмпа Шарангович принял участие в нескольких двусторонних матчах, отметившись тремя шайбами и одной передачей.

Белорус Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ

Напомним, регулярный чемпионат сильнейшей лиги мира начнется 13 января. На следующий день «дьяволы» сыграют первый матч.

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Новости Беларуси. Белорусский нападающий Егор Шарангович приблизился к дебюту в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этой ночью его клуб «Нью-Джерси» сократил...
 
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