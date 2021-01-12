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Сотни человек обращаются за помощью ежедневно. Как не получить травму, катаясь на тюбинге?

12.01.2021 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Осторожно, тюбинг!» Долгожданный снег принес в Беларусь и отнюдь не радостные хлопоты. После катания на надувных «ватрушках» за помощью к медикам ежедневно обращаются сотни человек, десятки госпитализируются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек обращаются за помощью ежедневно. Как не получить травму, катаясь на тюбинге?

Специалисты не перестают напоминать: надувные сани могут разгоняться до 100 км/ч. Управлять ими на скользкой поверхности невозможно. Это как машина, у которой отказали тормоза. Кататься можно только в оборудованных местах, но и там не стоит забывать о правилах безопасности.

Сотни человек обращаются за помощью ежедневно. Как не получить травму, катаясь на тюбинге?

Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава:
Сегодняшний обход: девочка 14 лет со своей взрослой тетей, уже женщиной – девочка сбивает женщину, обе попадают в больницу. Правда, взрослую женщину отпускают домой, девочка лежит у нас с сотрясением головного мозга.

Двое детей – к нам попадают восьмилетки. Едут на двух тюбингах, тюбинги сталкиваются – они взлетают, ударяются головами. Один с переломом черепа у нас.

Есть возможность избежать этой травмы: либо кататься в специально отведенных местах, либо самим контролировать катание детей. И, конечно, ни в коем случае нельзя кататься там, где есть какие-то препятствия на пути: заборы, автомобили припаркованные, вообще любые препятствия на пути катания.

Сотни человек обращаются за помощью ежедневно. Как не получить травму, катаясь на тюбинге?

За последние пять лет тюбинг вышел на первое место по травматичности. Врачи и Следственный комитет говорят о том, что взрослые должны следить за тем, что происходит на горках. Это если речь идет о детях. А продавцы тюбингов – снабжать товар специальной инструкцией.

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Новости Беларуси. «Осторожно, тюбинг!» Долгожданный снег принес в Беларусь и отнюдь не радостные хлопоты. После катания на надувных «ватрушках» за помощью к...
 
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