|
Сотни человек обращаются за помощью ежедневно. Как не получить травму, катаясь на тюбинге?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Осторожно, тюбинг!» Долгожданный снег принес в Беларусь и отнюдь не радостные хлопоты. После катания на надувных «ватрушках» за помощью к медикам ежедневно обращаются сотни человек, десятки госпитализируются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты не перестают напоминать: надувные сани могут разгоняться до 100 км/ч. Управлять ими на скользкой поверхности невозможно. Это как машина, у которой отказали тормоза. Кататься можно только в оборудованных местах, но и там не стоит забывать о правилах безопасности.
Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава:
Двое детей – к нам попадают восьмилетки. Едут на двух тюбингах, тюбинги сталкиваются – они взлетают, ударяются головами. Один с переломом черепа у нас.
Есть возможность избежать этой травмы: либо кататься в специально отведенных местах, либо самим контролировать катание детей. И, конечно, ни в коем случае нельзя кататься там, где есть какие-то препятствия на пути: заборы, автомобили припаркованные, вообще любые препятствия на пути катания.
За последние пять лет тюбинг вышел на первое место по травматичности. Врачи и Следственный комитет говорят о том, что взрослые должны следить за тем, что происходит на горках. Это если речь идет о детях. А продавцы тюбингов – снабжать товар специальной инструкцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Осторожно, тюбинг!» Долгожданный снег принес в Беларусь и отнюдь не радостные хлопоты. После катания на надувных «ватрушках» за помощью к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)