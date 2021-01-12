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В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 января в Беларуси подвели итоги благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она вот уже четверть века помогает детям из разных уголков страны стать счастливее. Кроме сладких подарков, школы-интернаты, социальные приюты и детские дома, в том числе и семейного типа, получили бытовую и компьютерную технику, игрушки и книги. Представители министерств, предприятий и ведомств оказали спонсорскую помощь.
Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования:
Кульминацией новогодней акции стала главная елка страны.
В большом празднике приняли участие более 2 тысяч ребят: это победители олимпиад, спортивных соревнований, а также малыши, которые остались без попечения родителей.
Эпидемиологическая ситуация не помешала новогоднему настроению. Все праздники прошли с соблюдением особых мер безопасности.
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В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят
Новости Беларуси. 12 января в Беларуси подвели итоги благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вот уже четверть века...
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