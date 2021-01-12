ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят

12.01.2021 19:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января в Беларуси подвели итоги благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят

Она вот уже четверть века помогает детям из разных уголков страны стать счастливее. Кроме сладких подарков, школы-интернаты, социальные приюты и детские дома, в том числе и семейного типа, получили бытовую и компьютерную технику, игрушки и книги. Представители министерств, предприятий и ведомств оказали спонсорскую помощь.

Всего около 800 тысяч детей стали участниками благотворительной акции.

В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят

Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования:
Около 100 организаций присоединились к проведению акции. В рамках акции, непосредственно с Министерством образования сотрудничали более 70 организаций, которые перечислили средства, которые в ближайшее время будут направлены на приобретение спортивного оборудования для учреждений образования, находящихся в сельской местности. И, конечно, организации и предприятия различных форм собственности, которые изыскали такую возможность и выделили дополнительно средства в рамках того, что они оказывают помощь свою подшефным организациям, они перечислили средства на общий счет.

В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят

Кульминацией новогодней акции стала главная елка страны.

В большом празднике приняли участие более 2 тысяч ребят: это победители олимпиад, спортивных соревнований, а также малыши, которые остались без попечения родителей.

В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят

Эпидемиологическая ситуация не помешала новогоднему настроению. Все праздники прошли с соблюдением особых мер безопасности.

Читайте также:

«Замечательно, что наше население откликается на прекрасные идеи». В Витебске подводят итоги акции «Наши дети»

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Хоккейная команда Президента приехала в детский дом с подарками

«Маленькое чудо, которое ждёт, наверное, каждый взрослый». Сколько детей поздравили во время акции «Наши дети» в Минской области?

Люди в материале: Елена Симакова

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 12 января в Беларуси подвели итоги благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вот уже четверть века...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Украины завил о недопустимости поучительного тона Лукашенко в адрес Зеленского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by