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Дела журналисток «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой передали в суд
Источник материала: Onliner
Сегодня в суд Фрунзенского района Минска поступило уголовное дело журналисток «Белсата» Катерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой. Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Санкция по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, которую вменяют Чульцовой и Андреевой, предполагает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Дата заседания пока неизвестна. У суда есть месяц, чтобы ее определить, рассказала Onliner официальный представитель Минского городского суда Надежда Антоник.
Напомним, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову
Информации о ходе расследования уголовного дела в отношении журналистки Tut.by Катерины Борисевич пока нет. Напомним, 19 ноября Катерину задержали сотрудники в штатском и масках, которые после обыска в квартире увезли ее в неизвестном направлении. Чуть позже она сообщила дочери и коллегам, что находится в СИЗО КГБ, 20 ноября состоялся первый допрос. Как известно из сообщений Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны. Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко, Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя.
С адвоката журналистки Михаила Боднарчука взяли подписку о неразглашении.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи и иного лица по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).
Катерина более 10 лет работает журналистом, отмечена профессиональными наградами, специализируется на освещении правовых тем, она писала о многих резонансных уголовных делах. Белорусская ассоциация журналистов требует немедленно освободить Катерину.
Напомним, родственники Романа Бондаренко претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.
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