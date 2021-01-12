Дела журналисток «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой передали в суд

Источник материала: Onliner

Сегодня в суд Фрунзенского района Минска поступило уголовное дело журналисток «Белсата» Катерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой. Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Санкция по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, которую вменяют Чульцовой и Андреевой, предполагает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Дата заседания пока неизвестна. У суда есть месяц, чтобы ее определить, рассказала Onliner официальный представитель Минского городского суда Надежда Антоник.

Напомним, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября во «дворе Перемен». Журналистки вели стрим из квартиры в одном из домов. За решеткой они находятся почти два месяца.

Информации о ходе расследования уголовного дела в отношении журналистки Tut.by Катерины Борисевич пока нет. Напомним, 19 ноября Катерину задержали сотрудники в штатском и масках, которые после обыска в квартире увезли ее в неизвестном направлении. Чуть позже она сообщила дочери и коллегам, что находится в СИЗО КГБ, 20 ноября состоялся первый допрос. Как известно из сообщений Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны. Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко, Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя.

С адвоката журналистки Михаила Боднарчука взяли подписку о неразглашении.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи и иного лица по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

Катерина более 10 лет работает журналистом, отмечена профессиональными наградами, специализируется на освещении правовых тем, она писала о многих резонансных уголовных делах. Белорусская ассоциация журналистов требует немедленно освободить Катерину.

Напомним, родственники Романа Бондаренко претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.

По уголовным делам проходят еще шесть журналистов, которые остаются на свободе. Вот их имена:

Артем Богославский;

Дмитрий Буянов;

Дмитрий Дмитриев;

Дмитрий Кравчук;

Егор Мартинович;

Сергей Сацук.

Белорусская ассоциация журналистов обращает внимание, что свобода высказывания мысли и право на распространение информации гарантированы Конституцией Республики Беларусь и международно-правовыми обязанностями государства.

Препятствие законной профессиональной деятельности журналиста наказывается в уголовном порядке.