Цены на промышленные товары в Беларуси в 2020 году выросли на 8%

Источник материала: АФН

Цены производителей промышленной продукции в Беларуси в 2020 году выросли на 8%, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

В декабре цены промтовары выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем. Цены на инвестиционные товары за год выросли на 7,9%, в декабре – на 0,6%, на промежуточные товары – на 8,9% и 1,0%, на потребительские (промышленные) товары – на 4,1% и 0,3% соответственно.

Цены на сельхозпродукцию в 2020 году выросли на 9,5%, в декабре – на 1,5%. В том числе цены на продукцию растениеводства выросли за год на 10,4% и за декабрь на 5,2%, на продукцию животноводства – на 9,2% и 0,5% соответственно.

Цены в строительстве за год выросли на 11,1%, в декабре – 0,2%. В том числе цены на строительно-монтажные работы за год выросли на 7,5%, но в декабре снизились на 0,1%. Цены на машины и оборудование выросли на 12,3% и 0,2%, на прочие работы и затраты – на 17,6% и 2,1% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в 2020 годы выросли на 14,7%, в декабре – на 2,5%.

Тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за год прибавили 3,8%, в декабре – 1,2%.