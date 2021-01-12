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МИД Украины завил о недопустимости поучительного тона Лукашенко в адрес Зеленского

12.01.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об официальной реакции Киева на слова Лукашенко об украинском президенте.



В эфире телеканала "1+1" 12 января Кулеба напомнил, что ЕС и США не признают Александра Лукашенко законно избранным. Украинский министр также подчеркнул, что «президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко».

Кулеба заявил, что Владимир Зеленский «является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными».

Александра Лукашенко украинский политик назвал «известным персонажем», который «всегда славился своими харизматическими высказываниями». Однако, по мнению Кулебы, эти высказывания становятся все дальше от реальности.

Ранее Лукашенко заявил, что "не держит зла" на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной. "Я бы косо на него  не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", - цитирует Лукашенко «Интерфакс-Украина».
 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об официальной реакции Киева на слова Лукашенко об украинском президенте.
 
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