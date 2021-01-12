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Председателя ОГП будут судить за то, что отказался свидетельствовать против себя
Источник материала: Партизан
Председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова будут судить за отказ давать показания против себя. Таков результат его походов на допросы в Следственный комитет.
Экс-подполковника милиции Козлова трижды вызывали по уголовному "делу Координационного совета" — 30 декабря, 5 и 12 января. Каждый раз, как пишет
"Допросы проходят с единственной целью, чтобы надергать каких-то цитат, а из них слепить обвинение", — считает Козлов.
В конце концов на допрос 12 января пришел участковый Партизанского района Минска. Он забрал председателя ОГП и его адвоката в опорный пункт милиции и составил административный протокол за неповиновение. Так участковый оценил отказ давать показания.
Суд над Козловым назначен на 11:00 15 января. Ему грозит штраф или 15 суток заключения.
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Председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова будут судить за отказ давать показания против себя. Таков результат его походов на допросы в...
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