89-летнюю минчанку оштрафовали на 870 рублей

Валерия Смирнова / "Белсат"





Смирнова попала в облаву 14 декабря, когда на площади Независимости задержали около 80 человек. Женщина была вместе с 67-летней дочерью Людмилой. В РУВД они провели более шести часов.





TUT.by упоминания минчанки о задержании. "Мы шли по площади Независимости, никого не трогали, и тут, откуда ни возьмись, черная масса в огромном количестве. Вырваться было невозможно. Мы в одну сторону — они туда, мы в другую сторону — они там. Сначала сказали, пройдите в автобус, мы проверим ваши данные и отпустим, но нас обманули. В автобус нас буквально занесли", — приводитупоминания минчанки о задержании.





Анонимным свидетелем на суде выступил милиционер, который по видеосвязи сообщил, будто женщина выкрикивала "Жыве Беларусь!".





Кстати, 13 января пройдет суд над дочерью Смирновой — Людмилой Быстренко. Ее также обвиняют в участии в несанкционированной акции 14 декабря.