Почему в США опять отложили серийное производство F-35

Источник материала: Sputnik Беларусь

Истребитель не готов к боевым испытаниям, которые должен был преодолеть еще четыре года назад. Соединенные Штаты явно переоценили свои технологические возможности, и в январе 2021 года самая масштабная оружейная программа в мировой истории, с оценочной стоимостью более 1,6 триллиона долларов зависла на отметке 615 мелкосерийных модификаций F-35 "пятого поколения" с большим количеством "генетических косяков".

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд отменила запланированное на март 2021 года начало серийного производства F-35 Lightning II. Главная причина – технические проблемы. Истребитель имеет ряд серьезных недостатков и не доказал свою эффективность в борьбе против современных систем ПВО.

Различные модификации F-35 выпускаются с 2011 года, истребитель официально поступил на вооружение в 2014 году. На сегодня построено более 600 из плановых 3200 "невидимок", но официальное решение Пентагона о серийном производстве F-35 – это гарантия боевой готовности истребителя, предназначенного для решения серьезных задач, "знак качества" для иностранных заказчиков и американских налогоплательщиков, а также подтверждение эффективности производства и послепродажного технического обслуживания. Нет решения Минобороны США – нет высокой боеготовности, истинного качества и спроса за рубежом.

Перспективы F-35 непрозрачны, положительное решение Пентагона сдвигается во времени несколько лет подряд. Пройдут месяцы до того, как назначенная администрацией избранного президента Джо Байдена новая команда специалистов получит всю информацию для независимой технической экспертизы и принятия решения о серийном производстве F-35 – до 2046 года. Вывод "невидимок" из эксплуатации намечен с 2070 года. Планы фантастические. А практическая эксплуатация разочаровывает специалистов. F-35 Lightning II по многим параметрам не дотягивает до пятого поколения: дозвуковая крейсерская скорость, видимость на радарах, высокая аварийность. Сертификация самолета-носителя ядерного оружия запланирована на январь 2023 года, но после всех неудач F-35 и этот рубеж могут сдвинуть.

Американская мечта

Эксплуатационные расходы F-35 Lightning II намного выше, чем у истребителей четвертого поколения, что заставляет государственных чиновников усомниться в целесообразности приобретения большого количества "невидимок". Однако инвестиции в программу F-35 настолько значительны, что отменить ее невозможно. Кроме США, вложили деньги Бельгия, Великобритания, Польша, Италия и другие страны, но "не в коня корм". Американский журнал Military Watch 3 января сообщил: единственный в западном мире истребитель пятого поколения F-35 "очень далек от полной боевой готовности и может оказаться непригодным для боевых действий высокой интенсивности до 2025 года".

Официальные лица, отвечающие за программу производства F-35, уже четвертый год не могут точно определить дату готовности истребителя к боевым испытаниям. Не готов даже симуляционный центр для проверки сложных систем вооружения "молнии". Из-за нехватки запасных частей в 2020 году подрядчик снизил темп производства. Ранее Министерство обороны США неоднократно отказывалось принимать новые F-35 из-за технологического брака (от коррозии корпуса до программного обеспечения), обнаруженного в двух сотнях машин "пятого поколения". В своем отчете Пентагон отмечал, что срок службы F-35 "может составлять всего 2100 летных часов". Изначально истребитель разрабатывался с расчетом на 8000 летных часов (до сорока лет службы).

При таком "букете" недостатков десятки истребителей F-35 разных модификаций парадоксальным образом продаются зарубежным партнерам и эксплуатируются в восьми странах (включая США). Своих "невидимок" ожидают сегодня военно-воздушные силы Великобритании, Греции, Дании, Израиля, ОАЭ, Катара, Японии. К примеру, только ВВС Израиля заказали 50 истребителей F-35 и желали бы приобрести еще два десятка "невидимок". Пилотированию "молний" обучены более 1200 летчиков и 10 тысяч техников – обслуживанию F-35. На этом фоне фирме Lockheed Martin даже удалось снизить цену для модификации F-35A с первоначальных 250 миллионов долларов до 80 миллионов. Американский маркетинг заметно превосходит уровень технологий в США. Крылатой мечте или "молнии" не обязательно хорошо летать, если она успешно продается.

Вредный приспособленец

Серия катастроф F-35 Lightning II позволяет прогнозировать непростую судьбу машины в предстоящие годы. И если новейший американский истребитель технологически уязвим в условиях мирной эксплуатации, для него заведомо плохо закончится встреча в боевой обстановке, к примеру, с российским истребителем пятого поколения Су-57, зенитной ракетной системой С-400 или средствами радиоэлектронной борьбы. "Невидимке" приходится приспосабливаться к суровой реальности.

Количество ключевых недостатков американского истребителя "пятого поколения" удалось снизить до пяти, хотя и это очень много для машины ценой от 80 миллионов долларов (модификация для ВВС) до 130 миллионов (модификация для ВМС). Сверхзвук угрожает разрушением планеру, стелс-покрытию и антеннам в хвостовой части самолета. Однако Пентагон – не враг Lockheed Martin и лояльно подкорректировал эксплуатационные характеристики F-35, который сегодня считается дозвуковым истребителем, способным на короткие ускорения. Специальная инструкция определяет количество секунд, разрешенных для ускорения до 1,2 Маха модификациям для ВМС (F-35B) и морской пехоты (F-35C). Оказывается, можно устранять недостатки конструкции и таким образом.

Напомню, ранее признано неудачным создание американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Ненадежное радиопоглощающее покрытие, видимость F-22 на радарах метрового диапазона, радиус действия до 750 км, космическая цена серийной машины (350 миллионов долларов) – привели к сворачиванию в 2009 году программы на отметке в 25% от плана, выпущено всего 187 истребителей. Жизнеспособность всей программы F-22 в значительной степени подорвало и дорогостоящее техническое обслуживание. По данным Счетной палаты правительства США (GAO) от 29 ноября 2020 года, главный истребитель ВВС США пятого поколения F-22 Raptor неизменно оставался самым худшим самолетом с точки зрения боевой готовности – из-за чрезвычайно высоких требований к техническому обслуживанию и эксплуатационных расходов. Если в мирное время в рабочем состоянии находится примерно половина парка этих машин, что будет на войне?

В случае с новейшим истребителем F-35 Lightning II история развивается в том же русле. Счетная палата правительства США ранее отметила, что техническое обслуживание F-35 оставляет желать лучшего, а возможности Пентагона по ремонту F-35 отстают от графика на шесть лет. По мнению заместителя министра обороны Эллен Лорд, военные не могут позволить себе расходы на содержание F-35: "Поддержка новейшего и самого сложного истребителя вооруженных сил станет серьезной проблемой в последующие годы… и, вероятно, будет продолжать подрывать боевую готовность".