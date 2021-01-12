Лукашенко: мы готовы к диалогу с любой оппозицией — но не с предателями

«Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем!»





Как сообщает БелаПАН , об этом заявил Александр Лукашенко на прошедшей 12 января церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».

Лукашенко, который накануне встречался с президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем, подверг критике тех, кто выступает против проведения в Минске чемпионата мира по хоккею: «Не успели они (переговоры. — БелаПАН.) закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей (заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас). Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху: мы готовы к проведению любых международных (в том числе культурных) спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил «международникам», что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди, мы зовемся людьми и у нас есть своя страна!»

«Мы уже за многие-многие столетия настоялись на коленях. Хватит. Мы встали с этих колен и будем твердо стоять на своих ногах. Поэтому хочу предупредить на этом примере всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится», — заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, на переговорах с Фазелем стороны сошлись в одном: спорт должен объединять, а не разъединять. «Выдержат они (ИИХФ. — БелаПАН.) давление со стороны своих же политиков — мы проведем красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии (соорганизатор турнира. — БелаПАН.), если они этого не хотят», — сказал Лукашенко.

Беларусь, считает он, — «лучшее место, которое можно найти для воплощения в жизнь идей олимпизма, культурных идей».