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Дубинки ОМОНа молотят и по белорусской экономике
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко по-прежнему не любит
Принимая 12 января с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, Лукашенко потребовал доложить о планах, а не просто прогнозах. Видимо, советская терминология приятнее уху: «Именно планы. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать».
В таком случае странно, что Беларусь еще жива. Ведь и позапрошлая, и только что завершившаяся пятилетки провалены. И хотя их показатели утверждают на
Госсектор — как гиря на ногах
Статистика безрадостна. За 2011–2015 годы планировалось увеличить ВВП на 62-68%,
Причем на ковид это не свалишь. Поскольку не объявлялся локдаун, спад в 2020 году оказался небольшим. Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь заявил 21 декабря, что показатель ВВП по итогам 2020 года может достичь 99,2%. Лукашенко 5 января на «Горизонте» сказал, что ВВП Беларуси по итогам минувшего года может снизиться на 0,5%.
Но даже если бы план прошлого года (2,8% роста) удалось выполнить, пятилетку это бы
Как бы ни пыталась пропаганда свалить вину за трудности на проклятый вирус и «протестунов», очевидно, что экономика Беларуси начала буксовать задолго до того, как на мир обрушилась пандемия ковида, а в стране грянули небывало мощные протесты. В чем причины?
«Механизм, который позволял расти в 2003–2010 годах, основывался на накоплении капитала: мы создаем больше основных фондов и производим больше того, что уже имеем производить. Но такой механизм роста не может поддерживаться долго. Чтобы быть конкурентоспособными, нужно предлагать новые товары и услуги, новые свойства традиционных товаров, услуг. А для этого экономике нужна новая институциональная основа. Однако она не создавалась, последние десять лет белорусские экономические власти пытались просуществовать в той же парадигме, внося лишь косметические изменения», — пояснил экономист.
По его словам, нынешняя модель белорусской экономики не соответствует современным условиям и власти не хотят под них подстраиваться. Дело в том, что теперешняя экономическая модель «политически удобна властям, она основана на госсекторе, который удобно контролировать», отмечает собеседник Naviny.by.
«Госсектор же подразумевает базирование на крупных предприятиях. Во-первых, адаптировать такие предприятия к современным условиям и технологиям в своей массе для Беларуси дорого и трудно. Во-вторых, стимулы к тому, чтобы меняться, гибко реагировать на конъюнктуру, у госсектора традиционно слабы», — подчеркнул экономист.
В лучшем случае — анемичный рост
Реформировать же экономику Лукашенко и прежде не рвался, а уж теперь, когда ситуация зыбкая и во всех сферах решено зажимать гайки от греха подальше, тем более экспериментировать не станет.
Между тем «ставка на неэффективный и масштабный госсектор аккумулирует в экономике дисбалансы, способные в будущем привести к крайне негативным последствиям»,
Они подчеркивают, что, кроме пандемии, на ситуацию в белорусской экономике будет влиять политический кризис, который уже, в частности, «вызвал серьезную турбулентность в банковской системе».
Авторы обзора прочат белорусской экономике в наступившем году (и то — если не будет новых шоков) «анемичный рост около 1%». Базовый прогноз Евразийского банка развития еще более
Как политический кризис подрезает экономику
Как видим, аналитики, над которыми не довлеет воля белорусского начальства, не считают реалистичным его план обеспечить в нынешнем году экономический рост на 1,8%.
Такое расхождение в прогнозах стало в последние годы хроническим, и гораздо ближе к истине всегда оказываются скептики (или реалисты?) из зарубежных финансовых структур, а не белорусские власти с их маниловскими прожектами и волюнтаристскими замашками.
Причем независимые аналитики дружно указывают на то, что политическая катавасия усугубила проблемы многострадальной белорусской экономики. В частности, эксперты Исследовательского центра ИПМ в свежей аналитической записке
Каким же именно образом бьет по экономике политический кризис? Прежде всего — через поведение фирм и домашних хозяйств, поясняет Крук: происходит сжатие спроса. Например, фирмы откладывают на потом инвестиционные проекты. Домашние хозяйства отодвигают на потом крупные покупки, опасаясь худших времен.
Кроме того, подчеркивает собеседник Naviny.by, усиливается финансовая хрупкость. И люди, и фирмы стремятся обезопасить сбережения. Происходит отток депозитов из банков, повышается спрос на валюту. Банки, в свою очередь, вынуждены ограничивать кредитование, что подрезает возможности роста ВВП, отметил Крук.
Собираются давить иностранные предприятия
На сегодняшней встрече с людьми из правительства Лукашенко затронул и тему бандитских, как он выразился, санкций против ряда белорусских предприятий. Надо понимать, речь идет о
Лукашенко сказал, что «мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать».
Он заявил, что «надо уже им показывать зубы» и намекнул, как именно это можно сделать: мол, в Беларуси работает несколько тысяч иностранных предприятий. «Они (страны, которые ввели санкции. — Прим. пресс-службы Лукашенко) должны понимать. У нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить», — пояснил Лукашенко.
Что ж, замечательная тактика. У россиян это называется «бомбить Воронеж». Если бомбить иностранные предприятия, работающие в нашей стране, то пострадает белорусский же бюджет, уйдут инвесторы, потеряют работу занятые в этих фирмах белорусы.
Из этой же оперы — предполагаемый перевод транзита белорусских нефтепродуктов с литовской Клайпеды на российские порты: путь длиннее и дороже, но очень уж хочется насолить проклятым буржуинам за их санкции.
Однако
При этой власти Беларусь будет прозябать на задворках развитого мира
Итак, картина печальна. Уже одно то, что белорусское руководство прикипело к анахроничной экономической модели, сулит стране
Сейчас же вдобавок к заплесневелому, просоветскому экономическому мышлению правящей верхушки на экономику губительно действует разгул
Власти стали откровенно уничтожать бизнес, который сочли нелояльным (достаточно вспомнить печальную
Он и раньше не слишком тепло относился к частному сектору, а уж теперь, надо думать, зажмет его еще крепче. И тем более не пойдет на приватизацию неэффективного госсектора.
Репрессии капитально ударили по одному из немногих перспективных кластеров экономики — ИТ-сфере. Айтишники, получив по своим светлым головам дубинками, рванули в соседние страны. Да и вообще те, у кого в порядке с руками и мозгами, особенно молодежь, стали больше думать об эмиграции или уже умотались из здешнего полицейского рая.
Инвесторы, глядя, как люди в масках врываются здесь в офисы фирм, да и вообще не видя в Беларуси никаких предпосылок для пресловутой стабильности, предпочтут обходить эту черную дыру Европы стороной.
И все это, если смотреть в корень, только потому, что кому-то очень
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Репрессивный режим, кроме всего прочего, обрекает страну на нищету…
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