Дубинки ОМОНа молотят и по белорусской экономике

Александр Лукашенко по-прежнему не любит «рыночную болтовню» и намерен показать зубы Западу в ответ на его санкции. Но этот боевой задор не поможет белорусской экономике. Напротив, сейчас ее хронические болезни усугубились именно из-за того, что политический кризис власти пытаются разрешить дуболомными методами.



Фото president.gov.by

Принимая 12 января с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, Лукашенко потребовал доложить о планах, а не просто прогнозах. Видимо, советская терминология приятнее уху: «Именно планы. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать».

В таком случае странно, что Беларусь еще жива. Ведь и позапрошлая, и только что завершившаяся пятилетки провалены. И хотя их показатели утверждают на Всебелорусских собраниях , с которыми высокое начальство носится как курица с яйцом, это помогает как мертвому припарка.

Госсектор — как гиря на ногах

Статистика безрадостна. За 2011–2015 годы планировалось увеличить ВВП на 62-68%, фактически экономика выросла только на 5,9%. На 2016–2020 годы был запланирован уже гораздо менее амбициозный рост — на 12,1%. Но и эта задача оказалась не по плечу.

Причем на ковид это не свалишь. Поскольку не объявлялся локдаун, спад в 2020 году оказался небольшим. Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь заявил 21 декабря, что показатель ВВП по итогам 2020 года может достичь 99,2%. Лукашенко 5 января на «Горизонте» сказал, что ВВП Беларуси по итогам минувшего года может снизиться на 0,5%.

Но даже если бы план прошлого года (2,8% роста) удалось выполнить, пятилетку это бы не спасло , потому что и в предыдущие годы экономика работала ни шатко ни валко. «Оценочно можно сказать, что за 2016–2020 годы белорусская экономика выросла на 3,7%», — заявил в комментарии для Naviny.by старший аналитик Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Как бы ни пыталась пропаганда свалить вину за трудности на проклятый вирус и «протестунов», очевидно, что экономика Беларуси начала буксовать задолго до того, как на мир обрушилась пандемия ковида, а в стране грянули небывало мощные протесты. В чем причины?

«Механизм, который позволял расти в 2003–2010 годах, основывался на накоплении капитала: мы создаем больше основных фондов и производим больше того, что уже имеем производить. Но такой механизм роста не может поддерживаться долго. Чтобы быть конкурентоспособными, нужно предлагать новые товары и услуги, новые свойства традиционных товаров, услуг. А для этого экономике нужна новая институциональная основа. Однако она не создавалась, последние десять лет белорусские экономические власти пытались просуществовать в той же парадигме, внося лишь косметические изменения», — пояснил экономист.

По его словам, нынешняя модель белорусской экономики не соответствует современным условиям и власти не хотят под них подстраиваться. Дело в том, что теперешняя экономическая модель «политически удобна властям, она основана на госсекторе, который удобно контролировать», отмечает собеседник Naviny.by.

«Госсектор же подразумевает базирование на крупных предприятиях. Во-первых, адаптировать такие предприятия к современным условиям и технологиям в своей массе для Беларуси дорого и трудно. Во-вторых, стимулы к тому, чтобы меняться, гибко реагировать на конъюнктуру, у госсектора традиционно слабы», — подчеркнул экономист.

В лучшем случае — анемичный рост

Реформировать же экономику Лукашенко и прежде не рвался, а уж теперь, когда ситуация зыбкая и во всех сферах решено зажимать гайки от греха подальше, тем более экспериментировать не станет.

Между тем «ставка на неэффективный и масштабный госсектор аккумулирует в экономике дисбалансы, способные в будущем привести к крайне негативным последствиям», отмечают в свежем обзоре аналитики центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Они подчеркивают, что, кроме пандемии, на ситуацию в белорусской экономике будет влиять политический кризис, который уже, в частности, «вызвал серьезную турбулентность в банковской системе».

Авторы обзора прочат белорусской экономике в наступившем году (и то — если не будет новых шоков) «анемичный рост около 1%». Базовый прогноз Евразийского банка развития еще более суров : снижение ВВП на 0,1%. Эксперты ЕАБР тоже отмечают, что восстановлению экономики мешает напряженная социально-политическая ситуация.

Как политический кризис подрезает экономику

Как видим, аналитики, над которыми не довлеет воля белорусского начальства, не считают реалистичным его план обеспечить в нынешнем году экономический рост на 1,8%.

Такое расхождение в прогнозах стало в последние годы хроническим, и гораздо ближе к истине всегда оказываются скептики (или реалисты?) из зарубежных финансовых структур, а не белорусские власти с их маниловскими прожектами и волюнтаристскими замашками.

Причем независимые аналитики дружно указывают на то, что политическая катавасия усугубила проблемы многострадальной белорусской экономики. В частности, эксперты Исследовательского центра ИПМ в свежей аналитической записке подчеркивают : ключевым текущим риском для экономики страны является неразрешенный политический кризис. Он может закончиться масштабным «тройным кризисом: валютным, банковским и долговым».

Каким же именно образом бьет по экономике политический кризис? Прежде всего — через поведение фирм и домашних хозяйств, поясняет Крук: происходит сжатие спроса. Например, фирмы откладывают на потом инвестиционные проекты. Домашние хозяйства отодвигают на потом крупные покупки, опасаясь худших времен.

Кроме того, подчеркивает собеседник Naviny.by, усиливается финансовая хрупкость. И люди, и фирмы стремятся обезопасить сбережения. Происходит отток депозитов из банков, повышается спрос на валюту. Банки, в свою очередь, вынуждены ограничивать кредитование, что подрезает возможности роста ВВП, отметил Крук.

Собираются давить иностранные предприятия

На сегодняшней встрече с людьми из правительства Лукашенко затронул и тему бандитских, как он выразился, санкций против ряда белорусских предприятий. Надо понимать, речь идет о третьем пакете санкций ЕС, в который попали и семь юридических лиц, в том числе Главное хозяйственное управление Управления делами президента Беларуси, Dana Holdings (группой компаний владеют сербские друзья Лукашенко братья Каричи), предприятия военпрома.

Лукашенко сказал, что «мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать».

Он заявил, что «надо уже им показывать зубы» и намекнул, как именно это можно сделать: мол, в Беларуси работает несколько тысяч иностранных предприятий. «Они (страны, которые ввели санкции. — Прим. пресс-службы Лукашенко) должны понимать. У нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить», — пояснил Лукашенко.

Что ж, замечательная тактика. У россиян это называется «бомбить Воронеж». Если бомбить иностранные предприятия, работающие в нашей стране, то пострадает белорусский же бюджет, уйдут инвесторы, потеряют работу занятые в этих фирмах белорусы.

Из этой же оперы — предполагаемый перевод транзита белорусских нефтепродуктов с литовской Клайпеды на российские порты: путь длиннее и дороже, но очень уж хочется насолить проклятым буржуинам за их санкции.

Однако санкции умеющая считать деньги Европа ввела вовсе не из вредности. Она предпочла бы сохранять тот прагматичный характер взаимоотношений, который был до выборов 2020 года. Но белорусский режим своими репрессиями настолько перешел красные линии, что Евросоюзу просто некуда было деваться: noblesse oblige.

При этой власти Беларусь будет прозябать на задворках развитого мира

Итак, картина печальна. Уже одно то, что белорусское руководство прикипело к анахроничной экономической модели, сулит стране стагнацию и загнивание . Даже без ковида и политического кризиса мы бы в новой пятилетке не рванули.

Сейчас же вдобавок к заплесневелому, просоветскому экономическому мышлению правящей верхушки на экономику губительно действует разгул отмороженной полицейщины .

Власти стали откровенно уничтожать бизнес, который сочли нелояльным (достаточно вспомнить печальную историю PandaDoc или наезд на фирмы, которые попробовали в октябре присоединиться к забастовке). Еще в августе прошлого года Лукашенко заявил, что «мелкие буржуйчики» хотят перевернуть страну. В ноябре он повторил: у нас-де «пытались совершить мелкобуржуазную революцию».

Он и раньше не слишком тепло относился к частному сектору, а уж теперь, надо думать, зажмет его еще крепче. И тем более не пойдет на приватизацию неэффективного госсектора.

Репрессии капитально ударили по одному из немногих перспективных кластеров экономики — ИТ-сфере. Айтишники, получив по своим светлым головам дубинками, рванули в соседние страны. Да и вообще те, у кого в порядке с руками и мозгами, особенно молодежь, стали больше думать об эмиграции или уже умотались из здешнего полицейского рая.

Инвесторы, глядя, как люди в масках врываются здесь в офисы фирм, да и вообще не видя в Беларуси никаких предпосылок для пресловутой стабильности, предпочтут обходить эту черную дыру Европы стороной.