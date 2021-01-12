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Якутский шаман Габышев отправится в новый поход на Москву – на этот раз на белом коне
Источник материала: Навiны
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», планирует новый поход на Москву. Об этом он заявил в аудиообращении, которое опубликовал ютьюб-канал «Новости регионов».
Поход намечен на март 2021 года. Габышев начнет путь из Якутска, а основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Габышев планирует передвигаться на белом коне, его сторонники — на автомобилях.
Как и запланировано, я буду на коне, остальные, наверное, на технике. Поэтому будем передвигаться быстро. От Иркутска дойдем до Алтая, это место силы всей России. Потом через Сибирь и дойдем до Урала, а там до Москвы рукой подать.
О цели похода Габышев не упомянул.
Писатель из Тюмени Виктор Егоров, который участвовал в походе Габышева в Москву в 2019 году, рассказал, что шаман анонсировал новый поход в группе своих сторонников в соцсетях. Там обсуждается в том числе политическая программа Габышева, добавил Егоров.
Александр Габышев весной 2019 года пошел пешком из Якутска в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Он был задержан по дороге и отправлен на психиатрическую экспертизу, после чего на шамана завели несколько дел.
В декабре 2019 года Габышев объявил о второй попытке похода — но его почти сразу снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.
Третью попытку Габышев планировал сначала на март, а потом на лето 2020 года. Он хотел отправиться в поход на лошадях. В мае 2020-го его поместили на лечение в психиатрическую больницу, где он провел около двух месяцев.
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Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», планирует новый поход на Москву. Об этом он заявил в аудиообращении, которое опубликовал...
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