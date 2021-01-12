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Якутский шаман Габышев отправится в новый поход на Москву – на этот раз на белом коне

12.01.2021 20:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», планирует новый поход на Москву. Об этом он заявил в аудиообращении, которое опубликовал ютьюб-канал «Новости регионов».

 

Якутский шаман Габышев отправится в новый поход на Москву – на этот раз на белом коне
Фото: Youtube.

 

Поход намечен на март 2021 года. Габышев начнет путь из Якутска, а основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Габышев планирует передвигаться на белом коне, его сторонники — на автомобилях.

Как и запланировано, я буду на коне, остальные, наверное, на технике. Поэтому будем передвигаться быстро. От Иркутска дойдем до Алтая, это место силы всей России. Потом через Сибирь и дойдем до Урала, а там до Москвы рукой подать.

О цели похода Габышев не упомянул.

Писатель из Тюмени Виктор Егоров, который участвовал в походе Габышева в Москву в 2019 году, рассказал, что шаман анонсировал новый поход в группе своих сторонников в соцсетях. Там обсуждается в том числе политическая программа Габышева, добавил Егоров.

Александр Габышев весной 2019 года пошел пешком из Якутска в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Он был задержан по дороге и отправлен на психиатрическую экспертизу, после чего на шамана завели несколько дел.

В декабре 2019 года Габышев объявил о второй попытке похода — но его почти сразу снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.

Третью попытку Габышев планировал сначала на март, а потом на лето 2020 года. Он хотел отправиться в поход на лошадях. В мае 2020-го его поместили на лечение в психиатрическую больницу, где он провел около двух месяцев.

 
 
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Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», планирует новый поход на Москву. Об этом он заявил в аудиообращении, которое опубликовал...
 
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