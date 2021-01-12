В Минске опрокинулась фура: водитель попал в больницу

Источник материала: ОНТ

Минске опрокинулась фура: водитель попал в больницу" class="one-news__figure-img">

В Минске в результате ДТП опрокинулась фура, есть пострадавший. Об этом сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось во вторник примерно в 12.50. Управляющий фурой MAN 26-летний водитель направлялся по внутреннему кольцу МКАД в сторону Молодежной улицы – он ехал со стороны улицы Байкальской. В какой-то момент мужчина потерял управление, и грузовик опрокинулся.





Водителя с травмами госпитализировали. Больше никто не пострадал. Проводится проверка, на месте работали представители МЧС и ГАИ. О причинах произошедшего ничего не сообщается.

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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