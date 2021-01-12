Брестчанка в игре Белагропромбанка выиграла квартиру в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Кроме процентов по вкладу – еще и квартира в Минске. Если не самое выгодное, то точно самое удачное предложение сделал своим клиентам Белагропромбанк. Накануне были разыграны крупные призы рекламной игры. Сегодня обладательница квартиры получила ключи.





Брестчанка Эмилия Мясникова спешит в свою новую столичную квартиру. Месяц назад не думала, что окажется в числе победителей игры от Белагропромбанка и обзаведется жилплощадью в Минске.

История выигрыша начиналась с обычного похода в банк и рационального решения сделать вклад. Когда узнала об игре, рассчитала, что сумму лучше разделить на три депозита – повысить шансы на выигрыш. 30 декабря, готовясь к праздникам, Эмилия Викторовна даже не смотрела, а слушала розыгрыш и победу свою напророчила.

Эмилия Мясникова, победитель рекламной игры: «Супруг смотрел у меня эту программу, этот розыгрыш. И когда заканчивалась игра, я как раз в этот момент подошла к экрану. Перед тем, как девушка назвала номер победителя, я сказала имя. А она взяла и повторила. Была, конечно, в шоке! У меня, конечно, никогда не было таких ощущений, как я испытала».

Всю жизнь победительница считала себя скептиком и не давала удаче шансов – не участвовала в играх и лотереи не покупала. Поверить в чудо смогла под Новый год. Выигрышем осталась довольна. Еще больше будут довольны внуки.

Эмилия Мясникова, победитель рекламной игры: «Будем думать о внуках теперь, если поступят, то будут жить здесь. Квартира очень понравилась. Место очень хорошее. Рядом парк, свежий воздух. Окна выходят прямо на парк. Мне понравилось!»

Анна Свистунова, директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка: «Около 150 клиентов банка стали победителями и получили разнообразные призы. Я напомню, это были и денежные призы, это были 8 машин Geely и, конечно же, 4 однокомнатные квартиры в городе Минске. Поэтому меня переполняют положительные эмоции, поскольку это всегда бесценно видеть глаза наших клиентов, их довольные лица, радоваться вместе с ними».

В числе победителей – Иван Каменецкий из Малориты. Об автомобиле даже не мечтал, а благодаря вкладу выиграл стильный внедорожник. А кроме главных призов были разыграны еще и суммы по 1000 рублей. Сегодня вечером – заключительный розыгрыш. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

Анна Свистунова, директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка: «2021-й год – знаковый год для нашего банка. Нашему банку исполняется 30 лет. Естественно, все наши активности, сюрпризы, игры – все будет связано с этой замечательной датой. Лозунг банка – юбилейный лозунг – "С нами сбываются мечты". Поэтому играйте с Белагропромбанком, будьте с нами!»

Обещают, в 2021-м исполнятся если не все, то очень многие желания вкладчиков. Следите за новостями!





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram