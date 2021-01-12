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Брестчанка в игре Белагропромбанка выиграла квартиру в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Кроме процентов по вкладу – еще и квартира в Минске. Если не самое выгодное, то точно самое удачное предложение сделал своим клиентам Белагропромбанк. Накануне были разыграны крупные призы рекламной игры. Сегодня обладательница квартиры получила ключи.
Брестчанка Эмилия Мясникова спешит в свою новую столичную квартиру. Месяц назад не думала, что окажется в числе победителей игры от Белагропромбанка и обзаведется жилплощадью в Минске.
История выигрыша начиналась с обычного похода в банк и рационального решения сделать вклад. Когда узнала об игре, рассчитала, что сумму лучше разделить на три депозита – повысить шансы на выигрыш. 30 декабря, готовясь к праздникам, Эмилия Викторовна даже не смотрела, а слушала розыгрыш и победу свою напророчила.
Всю жизнь победительница считала себя скептиком и не давала удаче шансов – не участвовала в играх и лотереи не покупала. Поверить в чудо смогла под Новый год. Выигрышем осталась довольна. Еще больше будут довольны внуки.
В числе победителей – Иван Каменецкий из Малориты. Об автомобиле даже не мечтал, а благодаря вкладу выиграл стильный внедорожник. А кроме главных призов были разыграны еще и суммы по 1000 рублей. Сегодня вечером – заключительный розыгрыш. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.
Обещают, в 2021-м исполнятся если не все, то очень многие желания вкладчиков. Следите за новостями!
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Кроме процентов по вкладу – еще и квартира в Минске. Если не самое выгодное, то точно самое удачное предложение сделал своим клиентам Белагропромбанк. Накануне...
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