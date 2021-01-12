ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве таксист напала на пассажира, который отказался платить наличными

12.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Москве таксист напала на пассажира, который отказался платить наличными

В российской столице водитель такси совершила нападение на пассажира с электрошокером, когда он отказался оплачивать поездку наличными. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД Москвы.

Инцидент случился во время расчета с таксистом на улице Большой Якиманке. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что 32-летний мужчина заплатил за услуги перевозки посредством мобильного приложения, при этом водитель требовала оплату наличными. 

Когда клиент отказался это делать, водитель заблокировала двери машины. Пока клиент безуспешно пытался выйти наружу, таксист ударила его электрошокером. Правоохранители доставили обоих в отделение полиции для проверки. 

Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российской столице водитель такси совершила нападение на пассажира с электрошокером, когда он отказался оплачивать поездку наличными. Об этом рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего участника беспорядков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by