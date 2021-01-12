В Москве таксист напала на пассажира, который отказался платить наличными

Источник материала: ОНТ

В российской столице водитель такси совершила нападение на пассажира с электрошокером, когда он отказался оплачивать поездку наличными. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД Москвы.

Инцидент случился во время расчета с таксистом на улице Большой Якиманке. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что 32-летний мужчина заплатил за услуги перевозки посредством мобильного приложения, при этом водитель требовала оплату наличными.

Когда клиент отказался это делать, водитель заблокировала двери машины. Пока клиент безуспешно пытался выйти наружу, таксист ударила его электрошокером. Правоохранители доставили обоих в отделение полиции для проверки.

Фото pixabay

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