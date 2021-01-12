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Найдите на фото кота: умилительная разминка для глаз
Источник материала: ОНТ
Коты – невероятные хитрецы и настоящие мастера маскировки! Мы собрали для вас 15 фото, где спрятались пушистики. Попробуйте найти их сами!
(В конце подборки вы найдете ответы и сможете проверить себя).
Вы смогли найти всех? Проверьте себя с помощью наших подсказок!
Фото: pinterest.com, sneg.tv, bigpicture.ru, fit4brain.com, dom.mail.ru
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Коты – невероятные хитрецы и настоящие мастера маскировки! Мы собрали для вас 15 фото, где спрятались пушистики. Попробуйте найти их сами! (В конце подборки вы...
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