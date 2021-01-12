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Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» во Дворце Республики

12.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» во Дворце Республики

Во Дворце Республики прошла церемония, которая в эти рождественские дни заставляет ещё раз задуматься и будущем, и об истории – вручение премий «За духовное возрождение» и специальных премий Президента.

Традиция, которая связывает прошлое и настоящее родной земли и наполняет особым смыслом наши цели и устремления. Как отметил Александр Лукашенко, за каждым профессиональным или личным достижениям стоят трудолюбивые и честные люди. Премий «За духовное возрождение» – пять. Ими отмечены те, кто восстановил Туровский и создал мемориальный комплекс «Ола» в Гомельской области. Признаны заслуги родителей-воспитателей детского дома семейного типа в Солигорском районе. За работу в период эпидемии COVID-19 Президент наградил коллектив минской детской инфекционной больницы. В укреплении духовных ценностей среди детей и молодёжи отмечены старания Олега Абрамовича, священника Слуцкой епархии. Как подчеркнул Президент, доброта, сопереживание – есть в каждом из нас.

Специальными премиями Президента отмечены достижения деятелей искусства, культуры, а также коллективы и люди, которые стоят на страже рубежей и информационного суверенитета. Так, за создание авторских телепередач премии удостоен председатель правления ОНТ Марат Марков. Среди награжденных – и те, кто посвятил себя спорту. Их награда – специальная премия «Белорусский спортивный Олимп».

Фото: БЕЛТА

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Во Дворце Республики прошла церемония, которая в эти рождественские дни заставляет ещё раз задуматься и будущем, и об истории – вручение премий «За духовное...
 
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