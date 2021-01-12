ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снег, гололедица и до -6°C: прогноз погоды на 13 января

12.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Снег, гололедица и до -6°C: прогноз погоды на 13 января

Январь всегда считался самым холодным месяцем. Правда, в последние годы сильные морозы обходили нас стороной. В этот раз погода решила восстановить справедливость. В среду существенных изменений еще не произойдет. А вот с четверга начнет поступать арктический воздух, столбики термометров устремятся вниз.

13 января погоду будет определять циклон с центром над Балтийским морем и связанный с ним атмосферный фронт. Медленно двигаясь с запада на восток, плотные облачные поля принесут пасмурную, ветреную со снегом погоду.

В среду будет облачно. На большей части территории страны – снег. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог – гололедица. Слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-восточный умеренный, слабая метель. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет от -5°C по востоку и северо-востоку до -2°C мороза в западных и юго-западных регионах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. К середине дня по восточной половине страны температура не поднимется выше -4°C. По западу чуть теплее – около нуля. К вечеру столбики термометров опустятся до -6°C мороза по северо-востоку и востоку. Такая же температура ожидается и в столице. А теплее всего в Бресте – -2°C.

14 января начнется похолодание. Температура воздуха как ночью, так и днем составит -7°C…-13°C. В юго-западных районах чуть теплее – -3°C…-6°C мороза, а по северо-востоку ночью воздух охладится до -15°C. Облачно. Временами – снег. На отдельных участках дорог гололедица. В пятницу морозы еще больше окрепнут: будет от -10°C по юго-западу до -20°C мороза по северо-востоку, ночью при прояснениях до -22°C.

Фото: Максим Гучек, БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Январь всегда считался самым холодным месяцем. Правда, в последние годы сильные морозы обходили нас стороной. В этот раз погода решила восстановить...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего участника беспорядков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by