Снег, гололедица и до -6°C: прогноз погоды на 13 января

Источник материала: ОНТ

Январь всегда считался самым холодным месяцем. Правда, в последние годы сильные морозы обходили нас стороной. В этот раз погода решила восстановить справедливость. В среду существенных изменений еще не произойдет. А вот с четверга начнет поступать арктический воздух, столбики термометров устремятся вниз.

13 января погоду будет определять циклон с центром над Балтийским морем и связанный с ним атмосферный фронт. Медленно двигаясь с запада на восток, плотные облачные поля принесут пасмурную, ветреную со снегом погоду.

В среду будет облачно. На большей части территории страны – снег. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог – гололедица. Слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-восточный умеренный, слабая метель. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет от -5°C по востоку и северо-востоку до -2°C мороза в западных и юго-западных регионах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. К середине дня по восточной половине страны температура не поднимется выше -4°C. По западу чуть теплее – около нуля. К вечеру столбики термометров опустятся до -6°C мороза по северо-востоку и востоку. Такая же температура ожидается и в столице. А теплее всего в Бресте – -2°C.

14 января начнется похолодание. Температура воздуха как ночью, так и днем составит -7°C…-13°C. В юго-западных районах чуть теплее – -3°C…-6°C мороза, а по северо-востоку ночью воздух охладится до -15°C. Облачно. Временами – снег. На отдельных участках дорог гололедица. В пятницу морозы еще больше окрепнут: будет от -10°C по юго-западу до -20°C мороза по северо-востоку, ночью при прояснениях до -22°C.

Фото: Максим Гучек, БЕЛТА

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