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В Германии полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси
Источник материала: ОНТ
Представители правоохранительных органов Германии задержали дальнобойщика из Беларуси, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом
Пьяного дальнобойщика на дорогах Германии заметили вечером в понедельник, 11 января. В полицию поступило сообщение о том, что две фуры препятствуют движению на съезде с трассы А61 на трассу А60. После этого полицейские выехали на место.
Выяснилось, что 37-летний поляк, работающий дальнобойщиком и сидящий за рулем одной из фур, умышленно заблокировал дорогу. Он сделал это, когда увидел, что грузовик, ехавший по трассе, виляет из стороны в сторону. Поляк решил, что водитель грузовика пьян, заблокировал движение и вызвал полицейских.
Водителем второй фуры оказался 40-летний белорус, который действительно находился в состоянии алкогольного опьянения – в его крови обнаружилось около 2,35 промилле алкоголя. В результате инцидента никто не пострадал.
Чтобы убрать грузовик белоруса с выезда, наняли буксирную компанию. Нарушителю грозит уголовное преследование и запрет на вождение. Компания, на которую он работал, должна будет заменить водителя.
Фото pixabay
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Представители правоохранительных органов Германии задержали дальнобойщика из Беларуси, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об...
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