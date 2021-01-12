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В Германии полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси

12.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси

Представители правоохранительных органов Германии задержали дальнобойщика из Беларуси, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявили представители местной полиции.

Пьяного дальнобойщика на дорогах Германии заметили вечером в понедельник, 11 января. В полицию поступило сообщение о том, что две фуры препятствуют движению на съезде с трассы А61 на трассу А60. После этого полицейские выехали на место.

Выяснилось, что 37-летний поляк, работающий дальнобойщиком и сидящий за рулем одной из фур, умышленно заблокировал дорогу. Он сделал это, когда увидел, что грузовик, ехавший по трассе, виляет из стороны в сторону. Поляк решил, что водитель грузовика пьян, заблокировал движение и вызвал полицейских.

Водителем второй фуры оказался 40-летний белорус, который действительно находился в состоянии алкогольного опьянения – в его крови обнаружилось около 2,35 промилле алкоголя. В результате инцидента никто не пострадал.

Чтобы убрать грузовик белоруса с выезда, наняли буксирную компанию. Нарушителю грозит уголовное преследование и запрет на вождение. Компания, на которую он работал, должна будет заменить водителя. 

Фото pixabay

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Представители правоохранительных органов Германии задержали дальнобойщика из Беларуси, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об...
 
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