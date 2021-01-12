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Вопреки мнению отца, Иванка Трамп посетит инаугурацию Джо Байдена

12.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вопреки мнению отца, Иванка Трамп посетит инаугурацию Джо Байдена

По сообщениям западных таблоидов, дочь бывшего президента США решила посетить церемонию инаугурации, чем вызвала недовольство отца, рассказывает журнал Tatler.  

Дональд Трамп недавно заявил, что пропустит это мероприятие, однако, согласно источнику Daily Mail, Иванка Трамп, ради сохранения своей политической карьеры, посетит инаугурацию 46 президента США. Трамп расценил это решение как личное оскорбление, так как присутствие его дочери на чествовании политического оппонента может лишить политика поддержки нескольких тысяч сторонников.

По неподтвержденной информации, 20 января в день инаугурации Байдена, Дональд Трамп организует политическое мероприятие для своих соратников, на котором объявит об участии в выборах 2024 года.

Фото: AP Photo/Evan Vucc

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По сообщениям западных таблоидов, дочь бывшего президента США решила посетить церемонию инаугурации, чем вызвала недовольство отца, рассказывает журнал Tatler.  ...
 
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