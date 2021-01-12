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Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда

12.01.2021 20:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если судьба преподнесла вам квартиру с огромным жизненным опытом — не отчаивайтесь раньше времени. Оказывается, даже жилье в трехэтажке 1958 года постройки из силикатного кирпича и без каких-либо архитектурных изысков можно преобразить так, что родная мама не узнает. Это доказывает опыт минчан, которым досталась трехкомнатная квартира на Нововиленской. Перепланировка, современный ремонт и яркие цветовые акценты в интерьере сделали ее по-настоящему красивой, комфортной, современной, но при этом наполненной классическим колоритом.

Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда

Квартиру зонировали на современный лад: кухню объединили с двумя комнатами, и получилась гостиная с трехметровыми потолками, тремя окнами и кухонной зоной. Автор интерьера подчинился модным тенденциям и сделал его белоснежным с вкраплениями зеленого и других тонов. В кухонной зоне цветовым акцентом стала картина, в спальне эту роль взяли на себя мятные занавески, в гостиной — ярко-зеленый диван и цветные стулья.

Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда
Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда
Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда
Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда
Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда

Благодаря белоснежным стенам, светильникам, предметам мебели дизайнеру удалось сосредоточить внимание на живописи и артефактах, расставленных в интерьере. Это тот случай, когда расписной комод в стиле Древней Руси идеально вписался в современную спальню, а многочисленные картины на стенах гостиной оживили интерьер, ничуть его не захламив.

Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда
Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда
Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда

Квартира выставлена на продажу через сервис Onliner. Согласно детальному плану, который обсуждался 4 года назад, трехэтажный дом по переулку Нововиленскому, 2 не попадает под снос. После 2020 года его ждет масштабная реконструкция с надстройкой мансардного этажа.

Стены — не главное. В старой минской трехэтажке сделали колоритный ремонт, от которого не отвести взгляда

 
 
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Если судьба преподнесла вам квартиру с огромным жизненным опытом — не отчаивайтесь раньше времени. Оказывается, даже жилье в трехэтажке 1958 года постройки из...
 
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