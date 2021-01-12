Депутат: На Всебелорусском народном собрании может быть поднят вопрос БЧБ-символики

Источник материала: Салiдарнасць

Депутат Мингорсовета Ольга Тесакова рассказала в эфире Еврорадио , что на Всебелорусском народном собрании может быть поднят вопрос о признании БЧБ-символики фашистской.





— Запретить её, вплоть до уголовной ответственности за её использование, — говорит Тесакова. Она, а также её коллега по Мингорсовету Павел Бочарников стали двумя из 57 депутатов, которым места на ВНС не нашлось.

Всебелорусское народное собрание не является законодательным органом, его резолюция несёт рекомендательный характер. Но о решении могут начать говорить как о «воле большинства», которая станет основой для окончательного решения БЧБ-вопроса:

— Другой момент — как это могут обернуть: «Это мнение большинства, и, чтобы не проводить референдум, мы, пользуясь случаем, проведём этот законопроект».