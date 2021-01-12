ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Виталюр» строит новый завод по переработке рыбы

12.01.2021 20:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания «Виталюр» намерена в течение 2021 года построить в промузле «Колядичи» производство по переработке рыбы и морепродуктов, сообщил агентству «Минск-Новости» глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский.


По его словам, производственная мощность нового завода составит 20,5 тонн в сутки. Будут созданы 93 новых рабочих места.

В настоящее время в промзоне «Колядичи» уже выполнены работы по устройству фундаментов, железобетонного каркаса, несущих металлических конструкций, готовится снование под устройство бетонных полов, ведутся работы по устройству кровли, ограждающих наружных конструкций, прокладке внутренних сетей канализации.

Переработкой рыбы в Беларуси занимается несколько десятков предприятий, крупнейшие из них «Санта Бремор», «Леор Пластик», «Белвнешрыбторг», «Вкус Рыбы Плюс» и другие.

Компанию «Виталюр» в начале 90-х основал Александр Яцук. Он сделал бизнес также на поставках рыбы и морепродуктов в Беларусь. С течение времени семья Яцука стала строить сеть магазинов «Виталюр». Сейчас ритейлер объединяет 77 торговых объектов различного формата по всей стране, из них большая часть находятся в Минске. В компании работает свыше 6700 человек.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Виталюр» намерена в течение 2021 года построить в промузле «Колядичи» производство по переработке рыбы и морепродуктов, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дубинки ОМОНа молотят и по белорусской экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by