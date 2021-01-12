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Более 60 компаний из Беларуси ведут переговоры о переезде в Литву

12.01.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 60 компаний из Беларуси ведут переговоры о переезде в Литву, сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. Об этом сообщает interfax.by.



Министр подчеркнула, что в прошлом году действия белорусского режима вынудили предпринимателей уезжать за границу, а Литве пришлось решать сложные вопросы релокации.

«Сегодня белорусские компании уже учреждаются в Литве, также более 60 компаний ведут переговоры о возможностях переезда в Литву. Поэтому мы должны сохранять темп и продолжать совершенствование регулирования бизнеса, чтобы в глазах соседних стран мы выглядели как наиболее привлекательные и побеждали в конкурентной борьбе», — отметила Армонайте в пресс-релизе.

С начала протестов в Беларуси, кроме Epam Systems о планах обосноваться в Литве заявили и другие белорусские компании — Wargaming, Flo Health, Coherent Solutions, Godel Technologies.

Глава агентства поощрения иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje Мантас Катинас сказал, что, невзирая на вызовы пандемии, в сфере привлечения инвестиций Литва держит высокую планку. По его словам, то, что Литву избрали такие создатели игровых приложений для смартфонов, как Wargaming, позволяет надеяться на значительное развитие этой индустрии в стране.

Среди прочих важных проектов ПИИ в Литве в прошлом году агентство выделило компании Satalia, Cast AI и Eliq, создающие решение, основанные на аналитике данных.

Кроме того, в 2020 году о планах расширения также заявляли уже действующие в Литве Unity Technologies, Revel Systems и Devbridge.
 
 
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Более 60 компаний из Беларуси ведут переговоры о переезде в Литву, сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. Об этом сообщает interfax.by.
 
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