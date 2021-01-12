ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Возмутительные кадры, но я не удивлен». Вице-президент IIHF прокомментировал встречу Фазеля с Лукашенко

12.01.2021 20:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола прокомментировал визит Рене Фазеля в Беларусь.


Фото: president.gov.by

«Я еще в сентябре говорил, что ехать в Минск нельзя. Мое мнение в этом только укрепилось. Многие говорят, что нельзя путать спорт и политику. Это действительно так, но кто больше навредил этому девизу, чем Александр Лукашенко? В Беларуси спорт и политика — одно и то же. Хоккей уж точно. И это очень досадно.

Фотографии со встречи возмутительны, но я не удивлен. Эти люди хорошо знают друг друга», — приводит слова Куммолы Ilta Sanomat.

Он также заявил, что вечером должна состояться видеоконференция членов Совета ИИХФ, на которой Рене Фазель расскажет о своем визите в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола прокомментировал визит Рене Фазеля в Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by