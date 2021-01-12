ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Голодающий почти месяц политзаключенный Игорь Лосик останавливаться не намерен

12.01.2021 20:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Голодающий в заключении 29 дней блогер Игорь Лосик чувствует себя удовлетворительно, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.

 

Голодающий почти месяц политзаключенный Игорь Лосик останавливаться не намерен
Игорь Лосик. Фото: Facebook.

 

По его словам, несмотря на призывы и просьбы извне прекратить голодовку, останавливаться Лосик не планирует. «Игорь говорит, что держится, оценивает свое состояние как удовлетворительное. Его здоровье периодически контролируют, измеряя артериальное давление. Недавно взяли кровь на сахар в крови. Как сказали моему подзащитному, эти показатели находятся в пределах нормы», — отметил адвокат.

Также он сообщил, что выглядит Игорь бледным, однако беседу ведет связно, в поведении не поменялся. Кроме того, контролируется и его психическое состояние — с ним периодически разговаривает психолог, сотрудник жодинской тюрьмы.

Лепретор отметил, что 13 января в Минском городском суде состоится рассмотрение жалобы защиты на меру пресечения в отношении Лосика, в удовлетворении которой 11 января отказал суд Партизанского района столицы.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что это сделано «с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекал предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена ее прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 25 марта 2021 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голодающий в заключении 29 дней блогер Игорь Лосик чувствует себя удовлетворительно, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Лосик: Не надо уговаривать меня прекратить голодовку и сдаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by