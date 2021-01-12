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Александр Лукашенко: выдержат они давление – мы проведём красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.
Беларусь – страна с красивой душой, богатая на талантливых людей. И мы не раз доказывали: здесь лучшее место на Земле для воплощения самых амбициозных проектов. Но всегда найдутся те, кому это не нравится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: выдержат они давление – мы проведём красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии
Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и...
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