Александр Лукашенко: быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў – наша агульная мэта

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.





Премию «За духовное возрождение» учредили в 1997 году, с тех пор глава государства и глава Белорусской православной церкви вручали ее тем, кто превыше личных амбиций и обстоятельств ставят милосердие и добро.





У истоков этой красивой традиции и еще в течение 16 лет после рядом с Александром Лукашенко плечом к плечу стоял митрополит Филарет. Вклад этого человека в духовное возрождение Беларуси, которое сам Патриарший экзарх называл долгим и многогранным процессом, переоценить сложно.





Впрочем, также непросто сегодня, когда Филарета не стало, отыскать слова, способные описать горечь утраты.

Торжественную церемонию начали с минуты молчания.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дзякую! Калі ласка! Быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў тысячагадовай гісторый роднай зямлі, захаваць сувязь часоў і эпох, якая стане апорай для новых пакаленняў – наша агульная мэта.

На пути к этой цели не бывает маленьких поступков, каждый так или иначе вносит свою лепту.

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