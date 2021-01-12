Гражданской активистке из Бреста Полине Шарендо-Панасюк вменяют насилие в отношении сотрудника милиции

Брестской активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк 12 января предъявлено обвинение.



Полина Шарендо-Панасюк. Фото: Твиттер.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, подсудимой вменяют в вину насилие в отношении сотрудника милиции (ст. 364 Уголовного кодекса, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы).

Шарендо-Панасюк задержали 3 января в ходе санкционированного прокурором Бреста осмотра квартиры, где живет ее семья: муж Андрей, также активист «Европейской Беларуси», и двое их малолетних детей.

Активистку поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД, 6 января перевели в СИЗО № 7 Бреста.

«От родственников Полины известно, что она отказывается от дачи показаний и заявляет, что это политическое дело, — отметил правозащитник. — Активистка остается под стражей. Держать в СИЗО мать детей, которым 4 года и 11 лет, жестоко. Очевидно, такая мера пресечения избрана для того, чтобы оказать давление на Полину и ее мужа, чтобы они отказались от выражения своих взглядов. Попросту им хотят закрыть рты».

Вечером 29 декабря у подъезда своего дома был задержан Андрей Шарендо. Основанием для задержания с последующим помещением в ИВС стал бело-красно-белый флаг на балконе квартиры, где живет активист. 1 января за это правонарушение Шарендо было вынесено предупреждение. Из ИВС его не выпустили и задержали за участие в акции 8 ноября в Минске.

4 января Андрея Шарендо доставили в суд Московского района Бреста, который начал рассматривать административное дело. Шарендо заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и предоставлении адвоката. Они были удовлетворены. Следующее заседание было назначено на 6 января. Шарендо освободили из-под стражи.

6 января суд признал его виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года) и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.

На судебное заседание активист не пришел из-за болезни, его интересы представлял адвокат.

Ранее Андрея Шарендо неоднократно судили за участие в акциях сторонников перемен и приговаривали к административному аресту.