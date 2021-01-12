|
Лукашенко потребовал опираться в промышленности на жесткий план
12.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поставка техники в лизинг, крупные инвестиционные проекты и участие белорусских предприятий в госзакупках в России – эти темы президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. Глава государства подчеркнул, что необходимо иметь не только прогнозы, но и четкие планы производства и поставок, передает телеканал «МИР 24».
Затронули и тему санкций Запада. Под них попали несколько белорусских предприятий. Александр Лукашенко поручил подготовить симметричный ответ.
В пандемию лучше всего показали себя сельское хозяйство и деревообработка. Это отрасли, которые работают на местном сырье. Кроме того, многие предприятия модернизированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси лучше всего показали себя в пандемию сельское хозяйство и деревообработка. Это отрасли, которые работают на местном сырье.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)