Лукашенко потребовал опираться в промышленности на жесткий план

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поставка техники в лизинг, крупные инвестиционные проекты и участие белорусских предприятий в госзакупках в России – эти темы президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. Глава государства подчеркнул, что необходимо иметь не только прогнозы, но и четкие планы производства и поставок, передает телеканал «МИР 24».

«Эту болтовню, так называемую рыночную, нужно заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, что мы консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, и человек будет иметь зарплату, и желательно хоть немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят», – отметил Лукашенко.

Затронули и тему санкций Запада. Под них попали несколько белорусских предприятий. Александр Лукашенко поручил подготовить симметричный ответ.

«Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать. У нас, по-моему, под три тысячи иностранных предприятий работает в Беларуси, мелких, средних, крупных и так далее. Они должны понимать: у нас хорошо с ними – хорошо этим предприятиям. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы», – сказал белорусский лидер.

В пандемию лучше всего показали себя сельское хозяйство и деревообработка. Это отрасли, которые работают на местном сырье. Кроме того, многие предприятия модернизированы.