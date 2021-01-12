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Игорь Лосик: Не надо уговаривать меня прекратить голодовку и сдаться

12.01.2021 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игорь Лосик, который почти месяц держит голодовку в тюрьме, объясняет в письме, почему не остановится.



«Почти месяц прошел с начала моей голодовки. Хотел бы выразить благодарность всем, кто меня поддерживает. Несмотря на то, что мне со вторника прошлой недели мне перестали передавать ваши письма, я знаю, что вы мне пишете. Много пишете. Всем, от кого я получил письма, я ответил - ждите персональные слова благодарности, рисунки и новости из моей тюремной жизни. Наверно, вера в вас, а также в собственную правоту и невиновность дают мне сил держаться. Всем давно очевидно, что мое уголовное преследование беспочвенно. Очень вас всех прошу - не нужно уговаривать меня прекратить голодовку и сдаться. Как я могу сдаться, когда больше полугода меня держат в тюрьме незаконно. Я уже забыл голос своей дочери. Я понимаю, что мои родные и все небезразличные люди очень волнуются за мое здоровье. Но останавливаться я не могу и не хочу. Своей жизнью я буду распоряжаться сам, а силы у меня пока еще есть. Я верю в силу вашей солидарности».

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация массовых беспорядков». Правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным.

Лосика задержали 25 июня после обыска дома в Барановичах.

Дома Игоря ждут жена и двухлетняя дочь, пишет "Наша Нива".
 
 
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Игорь Лосик, который почти месяц держит голодовку в тюрьме, объясняет в письме, почему не остановится.
 
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