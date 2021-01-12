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Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Две самые известные белорусские реликвии, две некогда утраченные святыни нашей земли и теперь уже обе воссозданные потомками – крест Евфросинии Полоцкой в 1997 году вышел из-под станка Олега Ермоловича, а спустя два десятилетия этот же ювелир из кипариса, золота, изумрудов, лазуритов и гранатов воссоздал Туровский крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп».
Олег Ермолович, ювелир:
Каждая деталь – и камни, и орнамент – наполнены смыслом. Кроме апостолов, на святыне изображены лики Кирилла Туровского, благоверного князя Андрея Боголюбского и священномученицы Варвары.
И если вернуть оригиналы утраченных реликвий народу через столетия невозможно, то воссоздать, не потеряв смысл, все же удалось.
Крест Евфросинии Полоцкой и Туровский крест отныне оба оберегают нашу землю, а сегодня – символично – вместе на сцене Дворца Республики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой
Новости Беларуси. Две самые известные белорусские реликвии, две некогда утраченные святыни нашей земли и теперь уже обе воссозданные потомками – крест Евфросинии...
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