







Девятый ралли-заезд проходил недалеко от Неома. Трасса длиной в 465 км была богата как на камни, так и на пески. Для белорусского экипажа заезд сложилось не лучшим образом: пришлось дважды менять колеса, а ближе к финишу медленные джипы упрямо не пропускали вперед.





"День выдался неудачным. Сначала ехали неплохо, но на 200-м километре пробили колесо – прокол, который невозможно предугадать. Поменяли быстро и только поехали, как через 10-15 км в камнях пробили еще одно колесо. После этого уже аккуратно ехали, чтобы добраться до финиша, так как запасных комплектов уже не было. На финишном скоростном отрезке нам мешали медленные джипы: последние 50 км не давали в пыли ехать, упирались и не пропускали", – рассказал Алексей Вишневский.





В результате спортивный МАЗ преодолел спецучасток за 5 часов 31 минуту – это восьмое время. Самым быстрым оказался чех Мартин Мацик, позади которого оказались два камазовских экипажа. Белорусы проиграли победителю заезда 25 минут. В генеральной классификации "зубр" находится на шестой строчке и проигрывает лидеру гонки – россиянину Дмитрию Сотникову – 2 часа 14 минут.





Десятый заезд приведет караван в оазис Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии. "Боевая" трасса растянется на 342 км и предложит как холмистые участки, так и песчаные отрезки со сложной навигацией.





"Дакар-2021" проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе – Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.