«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.





В числе награжденных – большая приемная семья из Солигорского района и коллектив детской инфекционной больницы Минска, авторы мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола, творческая бригада, которая работала над восстановлением Туровского креста.

Всего десятки человек, чье призвание, как сказал сегодня Президент, – отдавать себя без остатка своей миссии, жить и работать во благо родной страны и народа. Глава государства приветствовал и поздравил каждого почетного номинанта.

Корреспондент Алена Сырова следила за церемонией.





Алена Сырова, корреспондент:

Так повелось, что новогодние и рождественские дни в Беларуси – время высоких наград. Среди россыпи медалей, орденов и благодарностей особое место занимает та награда, которую дают не просто за достижения за предыдущие 12 месяцев, а за дело, вернее, служение всей жизни. Премия «За духовное возрождение» – пожалуй, самая человечная, самая белорусская и самая благородная из всех.

Читайте также:

Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой

Александр Лукашенко: быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў – наша агульная мэта

Лауреат премии «За духовное возрождение» Татьяна Баритоль: «Это награда о добре, даже о милосердии»

На пути к общей цели не бывает маленьких поступков, каждый так или иначе вносит свою лепту. Но все, конечно, начинается с семьи.





Татьяна Баритоль и ее супруг за 16 лет воспитали 11 детей, сегодня в их доме растут 9 ребят и только один родной по крови. Хотя какое это имеет значение, когда не делишь детей на своих и чужих?

Среди лауреатов и те, кто укрепляет историческую память. В год 75-летия Победы благодаря этим людям еще одним местом преклонения перед подвигом белорусов стало больше. Был создан и открыт мемориальный комплекс «Ола».





Не забыт и подвиг наших современников, которые самоотверженно спасают жизни маленьких белорусов.





За самаахвярную працу па аказанні медыцынскай дапамогі прэмія ўручаецца галоўнаму ўрачу Сакаловой Марыі Валер’еўне і галоўнай медсястры Васілеўскай Валянціне Мікалаеўне.





Помимо премии за духовное возрождение, сегодня на сцене Дворца Республики награды получают и деятели культуры и искусств. Благодаря этим людям имя нашей страны громко звучит на весь мир, появляются все новые и новые поводы для гордости. Среди награжденных – легендарный дирижер Александр Анисимов, руководители мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».





Особенно приятно констатировать, что в этом году высокой награды удостоен наш коллега, журналист и руководитель телеканала ОНТ Марат Марков.





Особую роль в создании имиджа Беларуси играют наши спортсмены. Каждый год глава государства вручает спецпремию «Белорусский спортивный Олимп».





Сегодня среди лауреатов известный паралимпиец Алексей Талай.





Читайте также:

Алексей Талай: сегодня я получу награду. Для меня большего, наверное, и не надо

Александр Лукашенко: «Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями»

Александр Лукашенко: выдержат они давление – мы проведём красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии

Сегодня на сцену за заслуженными наградами поднимались те, кто каждый день своим трудом, не всегда это осознавая, проявляет настоящий патриотизм.





Во времена, когда наша страна переживает сложнейший период в истории, это бесценное человеческое качество. Обладающий им устоит под любым натиском.









Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог нам в пылу этого безумия, всемирного безумия, потерять то, что никогда больше не вернем. Потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделали за последнюю четверть века. Мы же с вами это сделали. Нельзя это потерять.

Читайте, думайте, анализируйте и только потом делайте выводы. Мы же о себе говорим, что мы мудрые, талантливые, ну так давайте будем мудрыми.





Глядя на людей, которые смогли сделать что-то стоящее и, безусловно, оставить след в истории, волей-неволей задумаешься: а что сделал я? Президент просит белорусов не торопиться.





Александр Лукашенко:

Прежде чем сделать выводы, не торопитесь. От нашего слова очень многое зависит. Не торопитесь, чтобы потом не было больно и позорно существовать и жить в этом обществе, которое мы с вами построили. Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений.

85 лет прожил Владыка Филарет. Казалось бы, немало. Но я вспоминаю первые наши встречи – это миг. А в истории это вообще ничего, даже не миг. Жизнь очень короткая – берегите друг друга, показывайте пример своим детям, как надо жить, чтобы им в жизни было немножко легче. Счастья вам, здоровья, живите дружно, не ссорьтесь. У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем. Мы в состоянии это сделать и мы обязательно сделаем. Успехов вам!





Вот так просто о главном и важном для всех, кто считает себя белорусом. Александр Лукашенко отчасти повторил слова митрополита Филарета, который говорил: «Спешите делать добро».





Эта фраза лучше всего отражает и его собственный жизненный путь, и путь каждого, кто сегодня поднялся на сцену Дворца Республики, вдохновив своим примером других жить по принципам духовности, замечая вокруг только светлое, и в каждый поступок вкладывать душу и сердце.