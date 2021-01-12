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На «площадь Перемен» и улицу Воронянского приехали силовики

12.01.2021 22:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня ровно два месяца со дня смерти Романа Бондаренко. Жители «двора Перемен», что по улице Червякова, вышли с фонариками почтить память Романа. Они прошли мимо знаменитой стены, на которой были изображения «диджеев перемен» и народный мемориал, однако неожиданно во двор приехали силовики. По словам очевидцев, начались задержания. 

Об этом в своем Telegram-канале сообщает блогер Антон Мотолько.

«Сегодня хотели вокруг входа в паркинг пройти пару кругов с включенными фонариками в честь двух месяцев по Роме. Начались задержания. Сколько человек увезли, пока непонятно», — рассказала Onliner жительница «площади Перемен», ставшая очевидцем произошедшего.

«У нас на ПП милиционеры приехали на подмогу в 2 синих бусах (стандартно) и в одной машине медпомощи! Только что снялись с места после прочеса района», — пишут очевидцы блогеру.

Также, по информации Антона Мотолько, силовики приехали на микроавтобусе на улицу Воронянского. Очевидцы сообщают о задержаниях, но волонтеры говорят пока об одном задержанном.

Мы пытаемся получить официальный комментарий в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Как только мы его получим, сразу же опубликуем.

Если вам известно что-либо о задержаниях или вы стали очевидцем происходящего, пишите в чат-бот Onliner.

 
 
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Сегодня ровно два месяца со дня смерти Романа Бондаренко. Жители «двора Перемен», что по улице Червякова, вышли с фонариками почтить память Романа. Они прошли мимо...
 
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