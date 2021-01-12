Дайджест чрезвычайных происшествий

Источник материала: БT

Неосторожное обращение с огнем

Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной пожара в Брагине. ЧП произошло накануне вечером в райцентре. В дежурную службу поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Кооперативной. Горела квартира на первом этаже трехэтажного дома. Во время разведки в одной из комнат на полу обнаружен хозяин квартиры. Известно, что неработающий 46-летний мужчина состоит на учете как злоупотребляющий спиртными напитками. Пожар ликвидирован спасателями. С ожогами и отравлением угарным газом пострадавшего госпитализировали. Из квартиры выше эвакуированы три человека, из них двое детей.

Пожар на даче

В Барановичском районе горела дача, никто не пострадал. Инцидент произошел в деревне Заполье. После прибытия к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что горит загородный дом. При этом была угроза, что пламя перебросится на стоящий рядом гараж. Сами хозяева находились на улице и дожидались спасателей. Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество, находящееся в доме, обуглены стены. Гараж удалось спасти.

Спасены на пожаре

А в Горецком районе пожарный извещатель спас семью. Огонь вспыхнул сегодня ночью в жилом доме. Прибывшие спасатели на место наблюдали сильное задымление и пламя внутри дома. Еще до приезда подразделений местные жители вынесли из комнаты хозяина. По предварительной информации, сын проснулся от звука сработавшего автономного пожарного извещателя, выбежал на улицу и позвал на помощь соседей. В результате пожара поврежден диван и вещи в комнате. Пострадавших нет.