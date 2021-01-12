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Из автомобиля минчанина украли кабель на 5600 рублей
Источник материала: БT
Еще одно уголовное дело, которое быстро раскрыла милиция. К ним обратился 33-летний минчанин, который сообщил, что лишился своего имущества. Точнее, из его автомобиля пропал кабель, предназначался он для работы. А сумма ущерба 5600 рублей.
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Еще одно уголовное дело, которое быстро раскрыла милиция. К ним обратился 33-летний минчанин, который сообщил, что лишился своего имущества. Точнее, из его...
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