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Из автомобиля минчанина украли кабель на 5600 рублей

12.01.2021 22:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Еще одно уголовное дело, которое быстро раскрыла милиция. К ним обратился 33-летний минчанин, который сообщил, что лишился своего имущества. Точнее, из его автомобиля пропал кабель, предназначался он для работы. А сумма ущерба 5600 рублей.

 
 
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Еще одно уголовное дело, которое быстро раскрыла милиция. К ним обратился 33-летний минчанин, который сообщил, что лишился своего имущества. Точнее, из его...
 
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