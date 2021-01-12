Автодайджест

Источник материала: БT

Скрытый контроль на дорогах страны… за 10 минут 17 нарушителей! ГАИ Минской области рассказала, сколько нарушителей ловит из авто "гражданской окраски". И это первые дни мониторинга.

Мы же сегодня пройдемся по фактам происшествий. Обзор аварий - у Владимира Королева.



Выбежал на дорогу

Нетрезвый пешеход оказался под колесами "фольксвагена" в Гродно - инцидент случился накануне вечером. Водитель пояснил, что 61-летний мужчина внезапно решил перейти дорогу в неположенном месте. С переломами ног пострадавший был доставлен в больницу, мужчина оказался пьян.

На краю дороги

Еще одно ДТП с участием пешехода случилось в Щучинском районе - там водитель не заметил человека, который навстречу шел по краю проезжей части. Мужчина не был обозначен фликером. С переломом ноги и ссадинами 63-летний местный житель был госпитализирован в местную больницу.

Нелегальный дрифт

ГАИ показала кадры дрифта на стоянке у торгово-развлекательного центра под Минском. В дорожной милиции заявили, что к ним поступают звонки с жалобами на небезопасное поведение водителей на пустынных парковках. Инспекторы пообещали, что возьмут на контроль места стихийных дрифт-гонок, напомнив, что парковки - это также общественное место, а вошедшая в занос машина может сбить человека или попасть в ДТП.