Серия краж в деревне Дроздино

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"Замечательный" сосед обчистил своих деревенских земляков. В милиции рассказали о серии краж в деревне Дроздино и человеке, которого подозревают в преступлении. На чужое имущество положил глаз 42-летний житель Борисовского района. Во всех случаях мужчина проникал в дома одинаково - вынимая стекла из окон. С собой забирал практически все, в большинстве своем это были продукты и алкоголь. Сыщики, опросив каждого, кто живет в деревне, вышли на след местного жителя. Мужчина нигде не работает, в прошлом не судим. Видимо, он решил, что его похождения останутся незамеченными, но прогадал. По фактам хищений возбуждены уголовные дела. Сельчанину может грозить до 4 лет лишения свободы.



