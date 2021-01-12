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Турне из Гомельской области в Могилев… Задержаны закладчики психотропов. Как выяснилось, девушка и парень 18 лет приехали "на заработки" из Рогчева. Молодые люди устроились на должности закладчиков в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Среди обязанностей юных сотрудников было забирать небольшие партии психотропов из тайников, фасовать их на более мелкие и делать закладки для потребителей. Но проработать на новом месте удалось недолго. Задержали сотрудники наркоконтроля. Для молодых людей это, видимо, оказалось неожиданностью, ведь работодатели обещали, что на них никто не выйдет. Зря доверились своим кураторам. Уже давно известно, что средний трудовой стаж закладчика не превышает 3 месяцев. И как правило заканчивается эта работа даже не увольнением, а уголовным делом по статье "Незаконный оборот наркотиков".