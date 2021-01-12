205 литров спиртосодержащей жидкости изъято у жительницы Бобруйска

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Правила перевозки и хранения алкоголя напомнила милиция хозяйке дома в Бобруйске. У нее сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли 205 литров спиртосодержащей жидкости. Это 10- и 5-литровые канистры. По сведениям оперативников, женщина в прошлом неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Например, в декабре у нее было обнаружено и изъято 80 литров спиртосодержащей жидкости.