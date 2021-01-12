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19 лет общего режима за убийство новорожденного сына

12.01.2021 22:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Родила, утопила и хранила в морозильной камере. Минский городской суд приговорил минчанку к 19 годам общего режима за убийство новорожденного сына. Летом прошлого года в милицию позвонили квартиранты, рассказав, что у 41-летней минчанки в холодильнике лежит тело ребенка. Позже экспертиза установила: жизнеспособный малыш родился летом 2019 года. О своей беременности женщина узнала почти сразу, однако не стала на учет. По данным следствия, она тайно родила в ванной, а после утопила, погрузив тело в воду. Потерпевшим признан биологический отец малыша.

Подсудимая не отрицала, что убила новорожденного, но признала виновной себя лишь частично. В материалах уголовного дела, а это 6 томов, также есть эпизод с еще одним младенцем, останки которого были найдены на балконе у обвиняемой. Эксперты установили, что малыш родился за несколько лет ранее.

Сторона гособвинения запрашивала для фигурантки 24 года, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
 
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Родила, утопила и хранила в морозильной камере. Минский городской суд приговорил минчанку к 19 годам общего режима за убийство новорожденного сына. Летом прошлого...
 
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